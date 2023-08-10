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Глава правительства Беларуси Роман Головченко отмечает 50-летие

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава правительства Беларуси Роман Головченко отмечает 50-летие
 Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Главе правительства Беларуси Роману Головченко исполнилось 50 лет. Премьер-министром он стал три года назад. До этого руководил военно-промышленном комитетом страны, еще ранее работал послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

У города Жодино есть как минимум два повода для гордости. Это самые большие карьерные самосвалы в мире и известный уроженец – премьер-министр страны. Дипломат по образованию теперь курирует все ключевые сферы Беларуси от промышленности до здравоохранения.

«Это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, патриот своей страны, он родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Шоки, экономические вызовы, политическая турбулентность – так охарактеризовал сам Головченко время, в которое возглавил правительство. 2020-й год: после президентских выборов – череда пакетов западных санкций. Аналитики предрекали крах белорусской экономики. В интервью нашему телеканалу премьер-министр рассказал: с проблемами справились.

«Везет тому, кто везет. Везение само не сваливается с небес. Это тот фактор оживления внешнего спроса и отложенного спроса после локдауна. Мы им просто действительно воспользовались. Но это было не очень просто сделать», –рассказал Головченко.

Беларусь взяла курс на более тесную интеграцию с Россией. И правительствам обеих стран удалось завершить союзный долгострой длиной в 20 лет. Этот Совмин Беларуси и России в резиденции «Заславль» стал историческим. Роман Головченко и Михаил Мишустин утвердили 28 союзных программ.

«По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 млрд долларов, не считая те дополнительные возможности для белорусского бизнеса на российском рынке», –сказал премьер-министр Беларуси.

«Мы создаем равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, для доступа к образованию. Не менее важно, чтобы людям удобно было путешествовать внутри Союзного государства», – отметил Михаил Мишустин.

И союзное строительство не останавливается. На первом месте взаимная торговля и промышленные кооперации. Задача белорусского правительства – укрепить связи с регионами России. Результат командировок премьер-министра от Москвы до Владивостока – глобальные договоренности на миллиарды. Это совместные производства техники, оборудования и даже самолетов.

В зоне ответственности премьера и житейские вопросы внутри страны от строительства детских садов и школ до состояния дорог. В таком режиме многозадачности Роман Головченко успевает и знаковые мероприятия посещать, где журналистам в общении не отказывает. Отвечает и на личные вопросы. Например, о своих спортивных предпочтениях.

«По мере возможности стараюсь поддерживать форму: ходьба, велосипед, теннис. Регулярно, наверное, это не удается делать, но физической культурой занимаюсь постоянно. И, конечно же, в семье очень популярно. Дети. На самом деле, маленькие дети – это лучший вид спорта. Потому что за ними нужно всегда бегать очень много», –поделился премьер-министр.

И это главная миссия Романа Головченко. Он многодетный отец – воспитывает двух дочерей и сына.



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Задача белорусского правительства – укрепить связи с регионами России. Результат командировок премьер-министра от Москвы до Владивостока – глобальные...
 
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