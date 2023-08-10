Глава правительства Беларуси Роман Головченко отмечает 50-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Главе правительства Беларуси Роману Головченко исполнилось 50 лет. Премьер-министром он стал три года назад. До этого руководил военно-промышленном комитетом страны, еще ранее работал послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

У города Жодино есть как минимум два повода для гордости. Это самые большие карьерные самосвалы в мире и известный уроженец – премьер-министр страны. Дипломат по образованию теперь курирует все ключевые сферы Беларуси от промышленности до здравоохранения.

«Это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, патриот своей страны, он родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Шоки, экономические вызовы, политическая турбулентность – так охарактеризовал сам Головченко время, в которое возглавил правительство. 2020-й год: после президентских выборов – череда пакетов западных санкций. Аналитики предрекали крах белорусской экономики. В интервью нашему телеканалу премьер-министр рассказал: с проблемами справились.

«Везет тому, кто везет. Везение само не сваливается с небес. Это тот фактор оживления внешнего спроса и отложенного спроса после локдауна. Мы им просто действительно воспользовались. Но это было не очень просто сделать», –рассказал Головченко.

Беларусь взяла курс на более тесную интеграцию с Россией . И правительствам обеих стран удалось завершить союзный долгострой длиной в 20 лет. Этот Совмин Беларуси и России в резиденции «Заславль» стал историческим. Роман Головченко и Михаил Мишустин утвердили 28 союзных программ.

«По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 млрд долларов, не считая те дополнительные возможности для белорусского бизнеса на российском рынке», –сказал премьер-министр Беларуси.

«Мы создаем равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, для доступа к образованию. Не менее важно, чтобы людям удобно было путешествовать внутри Союзного государства», – отметил Михаил Мишустин.