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Глава правительства Беларуси Роман Головченко отмечает 50-летие
10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Главе правительства Беларуси Роману Головченко исполнилось 50 лет. Премьер-министром он стал три года назад. До этого руководил военно-промышленном комитетом страны, еще ранее работал послом в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
У города Жодино есть как минимум два повода для гордости. Это самые большие карьерные самосвалы в мире и известный уроженец – премьер-министр страны. Дипломат по образованию теперь курирует все ключевые сферы Беларуси от промышленности до здравоохранения.
Шоки, экономические вызовы, политическая турбулентность – так охарактеризовал сам Головченко время, в которое возглавил правительство. 2020-й год: после президентских выборов – череда пакетов западных санкций. Аналитики предрекали крах белорусской экономики. В интервью нашему телеканалу премьер-министр рассказал: с проблемами справились.
Беларусь взяла курс на более
«По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 млрд долларов, не считая те дополнительные возможности для белорусского бизнеса на российском рынке», –сказал премьер-министр Беларуси.
«Мы создаем равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, для доступа к образованию. Не менее важно, чтобы людям удобно было путешествовать внутри Союзного государства», – отметил Михаил Мишустин.
И союзное строительство не останавливается. На первом месте взаимная торговля и промышленные кооперации. Задача белорусского правительства – укрепить связи с регионами России. Результат командировок премьер-министра от Москвы до Владивостока – глобальные договоренности на миллиарды. Это совместные производства техники, оборудования и даже самолетов.
В зоне ответственности премьера и житейские вопросы внутри страны от строительства детских садов и школ до состояния дорог. В таком режиме многозадачности Роман Головченко успевает и знаковые мероприятия посещать, где журналистам в общении не отказывает. Отвечает и на личные вопросы. Например, о своих спортивных предпочтениях.
«По мере возможности стараюсь поддерживать форму: ходьба, велосипед, теннис. Регулярно, наверное, это не удается делать, но физической культурой занимаюсь постоянно. И, конечно же, в семье очень популярно. Дети. На самом деле, маленькие дети – это лучший вид спорта. Потому что за ними нужно всегда бегать очень много», –поделился премьер-министр.
И это главная миссия Романа Головченко. Он многодетный отец – воспитывает двух дочерей и сына.
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Задача белорусского правительства – укрепить связи с регионами России. Результат командировок премьер-министра от Москвы до Владивостока – глобальные...
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