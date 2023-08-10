Лукашенко пригласил президента Бразилии в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом. Глава государства предложил обсудить план действий на высшем уровне с президентом южноамериканской республики, передает РИА «Новости» .

«Мы его ждем в Беларуси в любое удобное время для него. Лучше зимой, чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить дорожную карту, или план наших взаимоотношений. Белорусское руководство в этом крайне заинтересовано», –сказал Лукашенко.

Бразилиа входит в первую десятку торговых партнеров Минска. В этом году товарооборот уже превысил показатели прошлого. Основная позиция белорусского экспорта – калийные удобрения. Страны сотрудничают в гуманитарной сфере, в образовании и спорте.

Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие достиг почти 400 миллионов долларов.