ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко пригласил президента Бразилии в Беларусь

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко пригласил президента Бразилии в Беларусь
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом. Глава государства предложил обсудить план действий на высшем уровне с президентом южноамериканской республики, передает РИА «Новости».

«Мы его ждем в Беларуси в любое удобное время для него. Лучше зимой, чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить дорожную карту, или план наших взаимоотношений. Белорусское руководство в этом крайне заинтересовано», –сказал Лукашенко.

Бразилиа входит в первую десятку торговых партнеров Минска. В этом году товарооборот уже превысил показатели прошлого. Основная позиция белорусского экспорта – калийные удобрения. Страны сотрудничают в гуманитарной сфере, в образовании и спорте.

Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие достиг почти 400 миллионов долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие достиг почти 400 миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава правительства Беларуси Роман Головченко отмечает 50-летие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.08.2023
Mir24.TV Belarus
10.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика