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Лукашенко пригласил президента Бразилии в Беларусь
10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Бразилии Бернардом Жоргом Леопольдом Де Гарсия Клинглом. Глава государства предложил обсудить план действий на высшем уровне с президентом южноамериканской республики, передает
Бразилиа входит в первую десятку торговых партнеров Минска. В этом году товарооборот уже превысил показатели прошлого. Основная позиция белорусского экспорта – калийные удобрения. Страны сотрудничают в гуманитарной сфере, в образовании и спорте.
Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие достиг почти 400 миллионов долларов.
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Товарооборот между Беларусью и Бразилией за первое полугодие достиг почти 400 миллионов долларов.
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