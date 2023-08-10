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Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Пятый выпуск

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Пятый выпуск
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В пятом Дневнике II Игр стран СНГ заглянем за кулисы соревнований. Любую проблему решают в один «клик»: расскажем, где сидят «серые кардиналы» спортивного форума. Первые в жизни международные старты: узнаем, кто одержал победу в легкоатлетических забегах на главном стадионе белорусской столицы. И правильный досуг: проинспектируем культурную программу спортсменов.



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Узнаем, кто одержал победу в легкоатлетических забегах на главном стадионе белорусской столицы.
 
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