Дневник II Игр стран СНГ в Беларуси. Пятый выпуск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В пятом Дневнике II Игр стран СНГ заглянем за кулисы соревнований. Любую проблему решают в один «клик»: расскажем, где сидят «серые кардиналы» спортивного форума. Первые в жизни международные старты: узнаем, кто одержал победу в легкоатлетических забегах на главном стадионе белорусской столицы. И правильный досуг: проинспектируем культурную программу спортсменов.