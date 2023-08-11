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Лукашенко рассказал о перспективах развития авиаотрасли

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о перспективах развития авиаотрасли
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко встретился с коллективом авиаремонтного завода. Президент Беларуси рассказал о перспективах развития предприятия и отрасли в целом, передает «МИР 24».

«Мы будем делать все, чтобы поддерживать направления ремонта и обслуживания, а может быть, создания, строительства своих самолетов. Мы это будем продвигать. Если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться. У меня есть такая шальная мысль по углублению производства гражданских самолетов», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также посетил Национальный аэропорт «Минск». Президенту доложили о ходе реконструкции. В планах – строительство нового пассажирского терминала. Лукашенко потребовал развивать аэропорт по-хозяйски и поддерживать старые объекты инфраструктуры в идеальном состоянии.

Президент отметил, что Беларусь не закрывала воздушные ворота для Запада и закрывать не планирует, поскольку ограничения когда-нибудь снимут и пассажиропоток увеличится.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова хоть завтра принять у себя западные авиакомпании, но на своих условиях.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер посетил Национальный аэропорт «Минск», который находится на реконструкции.
 
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