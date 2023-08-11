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Лукашенко рассказал о перспективах развития авиаотрасли
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко встретился с коллективом авиаремонтного завода. Президент Беларуси рассказал о перспективах развития предприятия и отрасли в целом, передает «МИР 24».
Белорусский лидер также посетил Национальный аэропорт «Минск». Президенту доложили о ходе реконструкции. В планах – строительство нового пассажирского терминала. Лукашенко потребовал развивать аэропорт по-хозяйски и поддерживать старые объекты инфраструктуры в идеальном состоянии.
Президент отметил, что Беларусь не закрывала воздушные ворота для Запада и закрывать не планирует, поскольку ограничения когда-нибудь снимут и пассажиропоток увеличится.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова хоть завтра принять у себя западные авиакомпании, но на своих условиях.
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Белорусский лидер посетил Национальный аэропорт «Минск», который находится на реконструкции.
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