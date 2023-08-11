Погода в СНГ: ливни в Казахстане, сорокаградусная жара в Армении и Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве в пятницу дождь, который может усилиться, прогнозируют также сильный ветер . Поэтому кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В северных и центральных регионах Казахстана жаркая погода сменилась проливными дождями. В Астане резко снизилась температура. Сейчас в столице 15 градусов. Накануне ливни обрушились на Караганду – один из самых больших городов республики. В регионе объявили штормовое предупреждение. Затопленными оказались дворы частных домов, школа и железнодорожный вокзал. В некоторых местах уровень воды доходил до 10 сантиметров. Однако эвакуация населения не проводилась. По данным местных синоптиков, в области выпала месячная норма осадков, и ливневая канализация не смогла принять такое количество воды.

Беларусь

Над Беларусью снова сгустились тучи. Днем на большей части страны пройдут дожди, местами грозы. А температура пока стабильна – плюс 25. За первые десять дней августа в некоторых районах уже выпала месячная норма осадков. В отдельных регионах показатель даже превышен. Непогода сохранится в стране до конца недели. А вот с началом новой август вновь заиграет летними красками. Синоптики обещают жаркую и солнечную погоду.

Фрески о погоде в эпоху железного века найдены в Кабардино-Балкарии

