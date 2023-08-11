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Погода в СНГ: ливни в Казахстане, сорокаградусная жара в Армении и Таджикистане

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: ливни в Казахстане, сорокаградусная жара в Армении и Таджикистане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве в пятницу дождь, который может усилиться, прогнозируют также сильный ветер. Поэтому кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

В северных и центральных регионах Казахстана жаркая погода сменилась проливными дождями. В Астане резко снизилась температура. Сейчас в столице 15 градусов. Накануне ливни обрушились на Караганду – один из самых больших городов республики. В регионе объявили штормовое предупреждение. Затопленными оказались дворы частных домов, школа и железнодорожный вокзал. В некоторых местах уровень воды доходил до 10 сантиметров. Однако эвакуация населения не проводилась. По данным местных синоптиков, в области выпала месячная норма осадков, и ливневая канализация не смогла принять такое количество воды.

Беларусь

Над Беларусью снова сгустились тучи. Днем на большей части страны пройдут дожди, местами грозы. А температура пока стабильна – плюс 25. За первые десять дней августа в некоторых районах уже выпала месячная норма осадков. В отдельных регионах показатель даже превышен. Непогода сохранится в стране до конца недели. А вот с началом новой август вновь заиграет летними красками. Синоптики обещают жаркую и солнечную погоду.

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Армения

Жаркие будни плавно перейдут в такие же выходные. В Ереване и в Араратской области до конца недели ожидается до плюс 42 градусов. На улицах пусто, у редких прохожих в руках бутылочки со льдом. На жаре он тает, и можно пить прохладную воду. Спасение – и многочисленные уличные фонтанчики. Жизнь в городе оживает после восьми вечера. К концу дня усиливается ветер, взрослые назначают встречи, а дети в это время играют на улице.

Таджикистан

В Душанбе плюс 38, без осадков. И в ближайшее время дождей не предвидится. Зной продержится еще пару недель, что на руку аграриям. В сухую погоду проще работать в поле. В Таджикистане уже собрано свыше 300 тысяч тонн картофеля. Весь урожай будет почти втрое больше. В основном культуру выращивают в Хатлонской области – это юг страны. Скоро начнется второй сев. Картофель в республике очень ценят. В ноябре даже пройдет посвященный ему фестиваль.



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В ряде районов Беларуси за первую декаду августа выпала месячная норма осадков.
 
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