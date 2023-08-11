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Проведению II Игр стран СНГ помогают более тысячи волонтеров со всей Беларуси

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Девять десятков золотых, полсотни серебряных и 33 бронзовых награды. Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете на II Играх стран СНГ, передает «МИР 24».

У хозяйки игр 146 медалей, у России 177, впереди еще три дня соревнований, так что картина можется измениться уже сегодня вечером.

Новый день – новые победы. Сегодня в пяти городах Беларуси проходят соревнования по восьми видам спорта, на кону 22 комплекта наград. Восемь из них разыграют в плавании.

Россияне вправе вновь рассчитывать на рекорд. Тем более что вчера команде покорилась серьезная вершина: в восьми финалах – восемь золотых. Особо отличился Роман Жидков, он сначала выиграл стометровку вольным стилем, а спустя всего час победил в эстафете 4x100. Первую золотую награду в плавании принесла Софья Дьякова на дистанции в 400 метров.

Организаторы II Игр стран СНГ не отстают от мировых спортивных трендов, поэтому в программу включили баскетбол 3х3, который не так давно пополнил олимпийскую семью.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

В отличие от своего старшего брата, классического баскетбола, здесь игра ведется в одно кольцо 10 минут чистого времени или до 21 набранного очка. Команды за один день могут легко провести три-четыре матча. В группе А первая команда Беларуси не оставила шансов Казахстану и Кыргызстану. В группе Б Россия обыграла Узбекистан и Беларусь.

Ни одно крупное спортивное событие не обходится без главных помощников для спортсменов, болельщиков и организаторов. Речь, конечно, идет о волонтерах.

Более тысячи добровольцев из всех регионов Беларуси сегодня помогают в проведении Игр. Учителя, врачи, студенты пришли на помощь оргкомитету и выполняют самые разнообразные задачи: следят по камерам за безопасностью, сопровождают спортсменов, помогают гостям городов сориентироваться на местности. Готовились волонтеры с апреля в специальных центрах, акцент делали на умение адаптироваться к сложным ситуациям.



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Учителя, врачи, студенты пришли на помощь оргкомитету и выполняют самые разнообразные задачи.
 
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