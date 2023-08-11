Проведению II Игр стран СНГ помогают более тысячи волонтеров со всей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Девять десятков золотых, полсотни серебряных и 33 бронзовых награды. Сборная России уверенно лидирует в общекомандном зачете на II Играх стран СНГ , передает «МИР 24».



У хозяйки игр 146 медалей, у России 177, впереди еще три дня соревнований, так что картина можется измениться уже сегодня вечером.



Новый день – новые победы. Сегодня в пяти городах Беларуси проходят соревнования по восьми видам спорта, на кону 22 комплекта наград. Восемь из них разыграют в плавании.



Россияне вправе вновь рассчитывать на рекорд. Тем более что вчера команде покорилась серьезная вершина: в восьми финалах – восемь золотых. Особо отличился Роман Жидков, он сначала выиграл стометровку вольным стилем, а спустя всего час победил в эстафете 4x100. Первую золотую награду в плавании принесла Софья Дьякова на дистанции в 400 метров.

Организаторы II Игр стран СНГ не отстают от мировых спортивных трендов, поэтому в программу включили баскетбол 3х3, который не так давно пополнил олимпийскую семью.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

