Российские пловцы выиграли все старты дня на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальный случай в истории плавания. Российская команда на II Играх стран СНГ в Беларуси выиграла абсолютно все старты дня, передает телеканал «МИР 24».

Новый день – новые победы. Сегодня в пяти городах Беларуси пройдут соревнования по восьми видам спорта, на кону 22 комплекта наград. Восемь из них разыграют в плавании.



Россияне вправе вновь рассчитывать на рекорд. Тем более что вчера команде покорилась серьезная вершина, в восьми финалах – восемь золотых. Особо отличился Роман Жидков, он сначала выиграл стометровку вольным стилем, а спустя всего час победил в эстафете 4×100. Первую золотую награду в плавании принесла Софья Дьякова на дистанции в 400 метров.



После недели соревнований только пять сборных поднимались на первую ступень пьедестала. Чаще остальных звучал гимн России. Из 22 стран участниц медали есть лишь у половины, но каждая страна СНГ выиграла минимум пять наград. Главный вопрос, который задают специалисты: «Смогут ли россияне увезти 100 золотых?»

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