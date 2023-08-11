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Российские пловцы выиграли все старты дня на II Играх стран СНГ
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уникальный случай в истории плавания. Российская команда на II Играх стран СНГ в Беларуси выиграла абсолютно все старты дня, передает телеканал «МИР 24».
Новый день – новые победы. Сегодня в пяти городах Беларуси пройдут соревнования по восьми видам спорта, на кону 22 комплекта наград. Восемь из них разыграют в плавании.
Более тысячи добровольцев из всех регионов Беларуси сегодня помогают в проведении Игр. Учителя, врачи, студенты пришли на помощь оргкомитету и выполняют самые разнообразные задачи: следят по камерам за безопасностью, сопровождают спортсменов, помогают гостям городов сориентироваться на местности. Готовились волонтеры с апреля в специальных центрах, акцент делали на умение адаптироваться к сложным ситуациям.
Впереди еще три дня состязаний и красочная церемония закрытия. Следующие игры стран СНГ пройдут в Азербайджане.
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После недели соревнований только пять сборных поднимались на первую ступень пьедестала.
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