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Российские пловцы выиграли все старты дня на II Играх стран СНГ

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальный случай в истории плавания. Российская команда на II Играх стран СНГ в Беларуси выиграла абсолютно все старты дня, передает телеканал «МИР 24».

Новый день – новые победы. Сегодня в пяти городах Беларуси пройдут соревнования по восьми видам спорта, на кону 22 комплекта наград. Восемь из них разыграют в плавании.

Россияне вправе вновь рассчитывать на рекорд. Тем более что вчера команде покорилась серьезная вершина, в восьми финалах – восемь золотых. Особо отличился Роман Жидков, он сначала выиграл стометровку вольным стилем, а спустя всего час победил в эстафете 4×100. Первую золотую награду в плавании принесла Софья Дьякова на дистанции в 400 метров.

После недели соревнований только пять сборных поднимались на первую ступень пьедестала. Чаще остальных звучал гимн России. Из 22 стран участниц медали есть лишь у половины, но каждая страна СНГ выиграла минимум пять наград. Главный вопрос, который задают специалисты: «Смогут ли россияне увезти 100 золотых?»

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

Ни одно крупное спортивное событие не обходится без главных помощников для спортсменов, болельщиков и организаторов. Речь, конечно, идет о волонтерах.

Более тысячи добровольцев из всех регионов Беларуси сегодня помогают в проведении Игр. Учителя, врачи, студенты пришли на помощь оргкомитету и выполняют самые разнообразные задачи: следят по камерам за безопасностью, сопровождают спортсменов, помогают гостям городов сориентироваться на местности. Готовились волонтеры с апреля в специальных центрах, акцент делали на умение адаптироваться к сложным ситуациям.

Впереди еще три дня состязаний и красочная церемония закрытия. Следующие игры стран СНГ пройдут в Азербайджане.



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После недели соревнований только пять сборных поднимались на первую ступень пьедестала.
 
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