Лукашенко поручил наградить сотрудников завода гражданской авиации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развивать Национальный аэропорт с учетом перспектив потребовал Александр Лукашенко. Президент Беларуси проинспектировал работу авиаотрасли в условиях западных санкций. Посетил воздушную гавань, завод гражданской авиации и пообщался с коллективом, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Белорусские самолеты не пускают на Запад, авиаперевозчик выполнил разворот на Восток. За последние три года пассажиропоток существенно снизился. Восстановить показатели удалось за счет новых рейсов от Казани до Дели.

Александр Лукашенко призвал смотреть в будущее. Санкции не вечны. Поэтому наряду с модернизацией аэропорта и строительством новых объектов нельзя забывать про старые. Например, про первую взлетно-посадочную полосу.

«Имейте в виду, что эта полоса должна быть в рабочем состоянии. Нормальном состоянии. Построили вторую, эта не должна быть брошена. Полоса должна быть в идеальном состоянии. Надо в любых обстоятельствах делать это», –потребовал президент.

Аэропорт разрастается. Здесь планируют построить новый пассажирский терминал, улучшить транспортное сообщение с Минском. Появился и новый завод гражданской авиации. Его перенесли сюда из столицы. Президент уверен: это не просто новая жизнь предприятия.

«Мы будем делать все, чтобы поддерживать направления ремонта и обслуживания, а может быть, создания, строительства своих самолетов. Мы это будем продвигать. Если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться», – сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал: существование завода было под вопросом. Но предложения о его ликвидации не поддержал, и теперь не жалеет. Здесь не просто ремонтируют самолеты. Налажен выпуск деталей и узлов, в условиях санкций они востребованы.

«Я не думал, что вы так развернетесь. Просто молодцы. Главное, что вы нашли свои ниши. Вы научились делать не только то, что вы делали там, на старом заводе, но и много нового. Вы занимаетесь импортозамещением. Поэтому я вам искренне говорю: вы просто молодцы, и я вам за это очень благодарен», – отметил Лукашенко.

Всех причастных президент поручил представить к госнаградам. А сотрудников авиаотрасли призвал поменьше обращать внимание на давление Запада.

«Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим. Мир взаимозависим, и только безумцы могут разрушить эту зависимость. Ничего у них не получится. Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас», – сказал президент.

Если же бывшие партнеры по авиаперевозкам передумают, Беларусь готова принять их обратно, заявил Александр Лукашенко. Свою часть неба страна ни для кого не закрывала и закрывать не планирует. Правительству и МИДу президент поручил предложить Западу план добрососедства и мира.

Александр Лукашенко также рассказал о полете первой белорусской девушки на МКС. По его словам, это произойдет в первом квартале 2024 года.