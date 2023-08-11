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Лукашенко поручил наградить сотрудников завода гражданской авиации
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать Национальный аэропорт с учетом перспектив потребовал Александр Лукашенко. Президент Беларуси проинспектировал работу авиаотрасли в условиях западных санкций. Посетил воздушную гавань, завод гражданской авиации и пообщался с коллективом, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Белорусские самолеты не пускают на Запад, авиаперевозчик выполнил разворот на Восток. За последние три года пассажиропоток существенно снизился. Восстановить показатели удалось за счет новых рейсов от Казани до Дели.
Александр Лукашенко призвал смотреть в будущее. Санкции не вечны. Поэтому наряду с модернизацией аэропорта и строительством новых объектов нельзя забывать про старые. Например, про первую взлетно-посадочную полосу.
Александр Лукашенко рассказал: существование завода было под вопросом. Но предложения о его ликвидации не поддержал, и теперь не жалеет. Здесь не просто ремонтируют самолеты. Налажен выпуск деталей и узлов, в условиях санкций они востребованы.
«Я не думал, что вы так развернетесь. Просто молодцы. Главное, что вы нашли свои ниши. Вы научились делать не только то, что вы делали там, на старом заводе, но и много нового. Вы занимаетесь импортозамещением. Поэтому я вам искренне говорю: вы просто молодцы, и я вам за это очень благодарен», – отметил Лукашенко.
Всех причастных президент поручил представить к госнаградам. А сотрудников авиаотрасли призвал поменьше обращать внимание на давление Запада.
Если же бывшие партнеры по авиаперевозкам передумают, Беларусь готова принять их обратно, заявил Александр Лукашенко. Свою часть неба страна ни для кого не закрывала и закрывать не планирует. Правительству и МИДу президент поручил предложить Западу план добрососедства и мира.
Александр Лукашенко также рассказал о полете первой белорусской девушки на МКС. По его словам, это произойдет в первом квартале 2024 года.
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Здесь не только ремонтируют самолеты – налажен выпуск деталей и узлов.
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