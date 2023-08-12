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Лукашенко анонсировал выпуск первого белорусского автомобиля

12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко анонсировал выпуск первого белорусского автомобиля
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси начнут выпускать свой автомобиль. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Национального аэропорта Минск, передает телеканал «МИР 24».

Один из вопросов касался машин китайской марки, которые собирают в Беларуси. Они востребованы на рынке. И чтобы купить новое авто, приходится ждать несколько месяцев. Президент подтвердил планы предприятия выпустить 60 тысяч машин и рассказал о скорой новинке, полностью отечественной.

«Мы договорились с Китаем о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уж за это зацепились, то дойдем до производства собственного, почти стопроцентного белорусского автомобиля. Качественного автомобиля», – рассказал Лукашенко.

Рассказал Александр Лукашенко и о переходе на электрический пассажирский транспорт. В этом году заменят около 150 автобусов по стране.

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Ранее сообщалось, что президент Беларуси проинспектировал работу авиаотрасли в условиях западных санкций. Посетил воздушную гавань, завод гражданской авиации, пообщался с коллективом и поручил представить к наградам всех причастных.



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Теги: Минск
 
 
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По словам президента, Беларусь договорилась с Китаем о лицензионном производстве своих автомобилей.
 
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