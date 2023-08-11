Баскетболисты из семи государств встретились на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжаются II Игры стран СНГ. Для новичков организовали соревнования по баскетболу 3x3, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Баскетбол 3x3 – это не только игра, но и спортивное шоу. Во время матча для настроения болельщиков и поддержки спортсменов работают диджеи. На площадке сборные Беларуси и Таджикистана. Эти команды считают сильнейшими на турнире.

Обе основательно готовились к встрече. Особое внимание уделили отбору игроков. К примеру, в сборной Таджикистана три высоких – до 195 сантиметров – участника и один пониже. Он более маневренный.

«Беларусь и Россия, я думаю, одни из самых сильных команд на турнире. Но я думаю, бороться можно и побеждать тоже. Последние два месяца тренировки были каждый день», – рассказал капитан сборной Таджикистана по баскетболу 3x3 Алексей Дастури.