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Баскетболисты из семи государств встретились на II Играх стран СНГ

11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжаются II Игры стран СНГ. Для новичков организовали соревнования по баскетболу 3x3, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Баскетбол 3x3 – это не только игра, но и спортивное шоу. Во время матча для настроения болельщиков и поддержки спортсменов работают диджеи. На площадке сборные Беларуси и Таджикистана. Эти команды считают сильнейшими на турнире.

Обе основательно готовились к встрече. Особое внимание уделили отбору игроков. К примеру, в сборной Таджикистана три высоких – до 195 сантиметров – участника и один пониже. Он более маневренный.

«Беларусь и Россия, я думаю, одни из самых сильных команд на турнире. Но я думаю, бороться можно и побеждать тоже. Последние два месяца тренировки были каждый день», – рассказал капитан сборной Таджикистана по баскетболу 3x3 Алексей Дастури.

«У нас есть своя тактика, и мы ее придерживаемся. А всех секретов не буду раскрывать. Все-таки мы для этого очень долго работали, чтобы удивить соперника», – отметил игрок сборной Беларуси по баскетболу 3x3 Илья Милошевский.

На «Палова-Арене» корт для соревнований и корт для разминки. На игру отводится 10 минут. Вся ответственность – на команде. Если в мужском баскетболе много силовой борьбы, на женских матчах ярче характер.

«Я могу сказать, что женский пожестче, мне так кажется. Девушки такие хитренькие, такие лисички», – рассказала баскетболистка сборной России по баскетболу 3x3 Мария Яцемирская.

Тренер – на трибуне. В этом виде спорта во время игры он становится зрителем. Подсказывать не может. Разбор полетов только после матчей. В этом виде спорта на Играх СНГ участвует семь стран. Все они входят в Содружество.



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Теги: Минск
 
 
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Баскетбол 3x3 – это не только игра, но и спортивное шоу. Во время матча работают диджеи.
 
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