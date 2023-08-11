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Баскетболисты из семи государств встретились на II Играх стран СНГ
11.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске продолжаются II Игры стран СНГ. Для новичков организовали соревнования по баскетболу 3x3, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Баскетбол 3x3 – это не только игра, но и спортивное шоу. Во время матча для настроения болельщиков и поддержки спортсменов работают диджеи. На площадке сборные Беларуси и Таджикистана. Эти команды считают сильнейшими на турнире.
Обе основательно готовились к встрече. Особое внимание уделили отбору игроков. К примеру, в сборной Таджикистана три высоких – до 195 сантиметров – участника и один пониже. Он более маневренный.
«Беларусь и Россия, я думаю, одни из самых сильных команд на турнире. Но я думаю, бороться можно и побеждать тоже. Последние два месяца тренировки были каждый день», – рассказал капитан сборной Таджикистана по баскетболу 3x3 Алексей Дастури.
На «Палова-Арене» корт для соревнований и корт для разминки. На игру отводится 10 минут. Вся ответственность – на команде. Если в мужском баскетболе много силовой борьбы, на женских матчах ярче характер.
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Баскетбол 3x3 – это не только игра, но и спортивное шоу. Во время матча работают диджеи.
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