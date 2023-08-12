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Российские боксерши завоевали пять золотых медалей на II Играх стран СНГ

12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России стала обладательницей пяти золотых медалей в соревнованиях по боксу среди женщин на II Играх стран СНГ.

«Золото» Игр завоевали Анастасия Ахунова (весовая категория до 52 кг), Луиза Коваленко (до 57 кг), Анастасия Климова (до 60 кг), Анастасия Малова (до 75 кг) и Ангелина Симакова (свыше 81 кг).

Сборная России уверенно возглавила медальный зачет II Игр стран СНГ

Серебряные медали на счету Дарьи Зряниной(до 48 кг), Азизы Оторовой (до 50
кг), Евы Никитиной (до 66 кг), Лалы Аббасовой (до 70 кг) и Анастасии Паниной (до 81 кг). Бронзовые награды достались Арине Голд (до 54 кг) и Арине Макаровой (до 63 кг).

Следующими на ринге встретятся мужчины. Мужские поединки пройдут 12 августа, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что на II Играх стран СНГ в Беларуси российская команда по плаванию выиграла абсолютно все старты дня. Особо отличился Роман Жидков, он сначала выиграл стометровку вольным стилем, а спустя всего час победил в эстафете 4×100. Первую золотую награду в плавании принесла Софья Дьякова на дистанции в 400 метров.



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