Российские боксерши завоевали пять золотых медалей на II Играх стран СНГ

Следующими на ринге встретятся мужчины. Мужские поединки пройдут 12 августа, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что на II Играх стран СНГ в Беларуси российская команда по плаванию выиграла абсолютно все старты дня . Особо отличился Роман Жидков, он сначала выиграл стометровку вольным стилем, а спустя всего час победил в эстафете 4×100. Первую золотую награду в плавании принесла Софья Дьякова на дистанции в 400 метров.