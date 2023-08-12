|
Российские боксерши завоевали пять золотых медалей на II Играх стран СНГ
12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная России стала обладательницей пяти золотых медалей в соревнованиях по боксу среди женщин на II Играх стран СНГ.
«Золото» Игр завоевали Анастасия Ахунова (весовая категория до 52 кг), Луиза Коваленко (до 57 кг), Анастасия Климова (до 60 кг), Анастасия Малова (до 75 кг) и Ангелина Симакова (свыше 81 кг).
кг), Евы Никитиной (до 66 кг), Лалы Аббасовой (до 70 кг) и Анастасии Паниной (до 81 кг). Бронзовые награды достались Арине Голд (до 54 кг) и Арине Макаровой (до 63 кг).
Следующими на ринге встретятся мужчины. Мужские поединки пройдут 12 августа, всего будет разыграно 13 комплектов медалей.
Ранее сообщалось, что на II Играх стран СНГ в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужские поединки пройдут 12 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)