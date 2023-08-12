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Лукашенко предрек развал МОК из-за санкций
12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развал международного олимпийского движения предрек Александр Лукашенко. По его словам, произойти это может в случае дальнейших санкций в отношение белорусских и российских спортсменов. Большинство из них лишены возможности выступать на мировых турнирах, передает «МИР 24».
Тему спорта президент затронул во время общения с коллективом
Несмотря на санкции, у белорусских спортсменов нет никаких проблем с подготовкой, подчеркнул президент.
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Тему спорта президент затронул во время общения с коллективом авиаотрасли Беларуси в Национальном аэропорту «Минск».
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