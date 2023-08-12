Лукашенко предрек развал МОК из-за санкций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развал международного олимпийского движения предрек Александр Лукашенко. По его словам, произойти это может в случае дальнейших санкций в отношение белорусских и российских спортсменов. Большинство из них лишены возможности выступать на мировых турнирах, передает «МИР 24».

Тему спорта президент затронул во время общения с коллективом авиаотрасли Беларуси в Национальном аэропорту «Минск». Он напомнил: Россия инициирует проведение Игр стран БРИКС. Члены этого объединения – такие крупные государства, как Бразилия, ЮАР, Китай и Индия. Это может стать ударом по Международному олимпийскому комитету, считает Александр Лукашенко.

«Мы сразу присоединимся к этим соревнованиям. И многие страны присоединятся. Олимпийское движение, которое есть сейчас (Бах возглавляет), развалится. Потому что все борются за деньги – реклама. А чем больше зрителя – по полтора миллиарда в Индии и Китае – вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там не дураки. Они понимают, что еще таких несколько шагов, и они развалят это движение», – заявил Лукашенко.

Несмотря на санкции, у белорусских спортсменов нет никаких проблем с подготовкой, подчеркнул президент.