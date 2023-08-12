Лучших пловцов определили на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторые Игры стран СНГ в самом разгаре. На аренах продолжают соревноваться спортсмены в восьми видах спорта. Впервые вышли на площадку баскетболисты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Новый день соревнований – новые старты. Первые броски уже сделали баскетболисты 3х3 . Играют в этом виде спорта традиционно на половине баскетбольной площадки. Один корт – для соревнований, второй – для разминки.



На игру отводится 10 минут. Вся ответственность – на игроках. Тренер в этом виде спорта подсказывать не может. Здесь он зритель и находится на трибунах. Соревнования открыли женские матчи. Игру баскетболисток считают более яркой.

«Я могу сказать, что женский пожестче, мне так кажется. Девушки такие хитренькие, такие лисички», – поделилась игрок сборной России по баскетболу 3х3 Мария Яцемирская.

«В женском баскетболе очень много тактики и тоже, как ни удивительно, силовой борьбы. Потому что в баскетбол 3х3 играют девушки с сильным характером. Это зрелищный, это красочный, это молодежный баскетбол», – рассказала генеральный секретарь, исполнительный директор Белорусской федерации хоккея Анастасия Маринина.



Мужская лига не отстает по эмоциям. На покрытие вышли спортсмены из Таджикистана. Эта сборная считается лидером соревнований. Каждый игрок из тройки прошел строгий отбор.