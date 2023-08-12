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Лукашенко оценил новую аграрную технологию

12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил новую аграрную технологию
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали новую аграрную технологию безотвальной обработки почвы. Ее применили в Витебском регионе, передает «МИР 24».

Работы производят специальным агрегатом. Прямо по стерне после уборки урожая сеют новый на нужную глубину, вносят удобрения. Новая тактика позволяет сохранять влагу в почве даже при долгом отсутствии осадков – пласт земли не переворачивается.

«Это наша перспектива и стратегия. Экономия бешеная. Что один раз пройти и посеять, а что вспахать, обработать. И пошло, поехало. Десятки раз надо трактора гонять. По оптимизации нам надо идти этим путем. Людей больше не будет. И не надо лишних людей. Нам надо этих оставить и заплатить хорошо. Поэтому вот это стратегия наша. Тебе надо посмотреть по области: где как пойдет. Везде надо попробовать. Даже на самом крайнем севере», – сказал Лукашенко.

Новая технология экономит ресурсы техники и топливо. Отдельно президент поручил укреплять дисциплину в отрасли. Она должна быть на самом высоком уровне.



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Теги: Витебск
 
 
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Тактика позволяет сохранять влагу в почве даже при долгом отсутствии осадков.
 
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