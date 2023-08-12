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Лукашенко оценил новую аграрную технологию
12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали новую аграрную технологию безотвальной обработки почвы. Ее применили в Витебском регионе, передает «МИР 24».
Новая технология экономит ресурсы техники и топливо. Отдельно президент поручил укреплять дисциплину в отрасли. Она должна быть на самом высоком уровне.
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Тактика позволяет сохранять влагу в почве даже при долгом отсутствии осадков.
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