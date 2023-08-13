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Более 800 человек съехались на фестиваль для работающей молодежи Беларуси
13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит фестиваль для работающей молодежи. В нем приняли участие больше восьмисот юношей и девушек из Белорусского союза молодежи, передает телеканал «МИР 24».
Агитплакаты, красные галстуки и лозунги. Фестиваль перенес участников в жизнь советского комсомола. В такой тематике организаторы решили провести съезд Олимпии.
«Приятно было видеть всех, кто помнит наши традиции. Молодежь прежде всего должна сохранить прошлое, чтобы у нас было будущее», – отметил заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий.
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Фестиваль продлится все выходные. В программе – обустройство палаточного лагеря, сплав на байдарках, конкурсы авторских песен и визиток. Самая разносторонняя спортивная и творческая команда станет чемпионом.
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В программе – обустройство палаточного лагеря, сплав на байдарках, конкурсы авторских песен и визиток.
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