Более 800 человек съехались на фестиваль для работающей молодежи Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит фестиваль для работающей молодежи. В нем приняли участие больше восьмисот юношей и девушек из Белорусского союза молодежи, передает телеканал «МИР 24».

Агитплакаты, красные галстуки и лозунги. Фестиваль перенес участников в жизнь советского комсомола. В такой тематике организаторы решили провести съезд Олимпии.

«Со всей страны приехали сюда. Как из Витебска, так из Гомеля, Полоцка, из разных городов участники команды. Тут самые ответственные, самые активные и творческие ребята», – рассказал участник мероприятия Павел Рандовцев.

«Приятно было видеть всех, кто помнит наши традиции. Молодежь прежде всего должна сохранить прошлое, чтобы у нас было будущее», – отметил заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий.

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Фестиваль продлится все выходные. В программе – обустройство палаточного лагеря, сплав на байдарках, конкурсы авторских песен и визиток. Самая разносторонняя спортивная и творческая команда станет чемпионом.