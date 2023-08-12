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Лукашенко поручил аграриям наладить дисциплину и увеличить продажи продукции
12.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наладить дисциплину и увеличить продажи продукции. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями. Президент посетил одно из фермерских хозяйств Витебской области, передает «МИР 24».
Глава государства потребовал уделить внимание людям, которые трудятся в поле. От них итоговый урожай зависит не меньше, чем от техники. Сейчас главное для аграриев – не просто произвести продукцию, нужно ее продать. Президент призвал делать эксклюзивный товар.
На витебском предприятии применяют
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Президент Беларуси посетил одно из фермерских хозяйств Витебской области.
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