Лукашенко поручил аграриям наладить дисциплину и увеличить продажи продукции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наладить дисциплину и увеличить продажи продукции. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед аграриями. Президент посетил одно из фермерских хозяйств Витебской области, передает «МИР 24».

«Никакая это не диктатура. Не крепостное право. Просто надо, сжав зубы, выдержать. Выдержим – будем жить. Если мы будем видеть у вас результат, будем приезжать, помогать. И финансово, и техника, и все остальное. Тот, кто отдачу дает от этой техники, от финансов, почему ему не помочь?», – сказал Лукашенко.

Глава государства потребовал уделить внимание людям, которые трудятся в поле. От них итоговый урожай зависит не меньше, чем от техники. Сейчас главное для аграриев – не просто произвести продукцию, нужно ее продать. Президент призвал делать эксклюзивный товар.



«Просто молоко в масло превратить и высушить сыворотку – это мы уже прошли. Мы должны на этом малом предприятии создать что-то такое, что люди в очереди будут стоять. Ниш свободных предостаточно. Просто надо шевелиться», – отметил президент Беларуси.