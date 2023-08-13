Закат классического консалтинга, работа промышленности в условиях санкций и грамотный поиск продавцов: новости бизнеса за 7-13 августа 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Открытие счета за рубежом, разница между службой поддержки и службной заботы о клиентах, а также эффективный переход на удаленку. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В среде бизнеса сейчас модно говорить об изменениях и трансформации. От отдельных предпринимателей и топ-менеджеров можно услышать немало высокопарных слов: «будем внедрять крутой софт», «пригласили дорогих консультантов, они нам расписали стратегию на 10 лет», «я постоянно хожу на бизнес-транинги, развиваю свои навыки управленца» и тому подобное. Однако дальше слов идут не все. А даже если они на самом деле делают то, о чем говорят, это никак не сказывается на бизнесе. Почему так происходит? У руководителя проектов по цифровой трансформации «Первый БИТ Минск» Олега Чумакова на этот счет есть свои мысли .

У бизнеса проблемы с платежами из-за санкций? Есть два выхода: открыть счет в иностранном банке или зарубежную компанию. Юрист рассказал , как сделать и то, и другое.

Сотрудники Сбер Банка рассказали, как видят и воспринимают трансформацию компании.

После ухода западных поставщиков российские производственные компании резко начали искать, чем и как заменить оборудование, а также как обслуживать оставшееся. С какими проблемами столкнулся промышленный бизнес у наших соседей и какие решения нашел, порталу «Про бизнес» рассказал коммерческий директор ООО «Меридиан» Сергей Гаврилов.

Полезное для бизнеса

Поиск «хороших продавцов» — одна из основных проблем бизнеса. Во-первых, хорошие, в основном, все уже работают на конкурентов. Во-вторых, собственники бизнеса зачастую абсолютно неправильно подходят к поиску нужных кадров. Бизнес-консультант и тренер по продажам Максим Карабак специально для «Про бизнес» объяснил, как правильно нанимать продавцов .

В IT-бизнесе служба поддержки (Customer Support) играет все более важную роль, поскольку индустрия находится в состоянии постоянной трансформации. В условиях жесткой конкуренции, клиентская поддержка становится важным инструментом для выделения среди конкурентов, привлечения новой аудитории и удержания текущих клиентов. Однако в клиентском сервисе участвует и служба заботы о клиентах (Customer Success). Два эти понятия легко спутать. Коммерческий директор сервиса клиентской поддержки ITSM 365 Антон Федоров пояснил «Про бизнес», в чем отличия и нюансы работы двух служб.