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Закат классического консалтинга, работа промышленности в условиях санкций и грамотный поиск продавцов: новости бизнеса за 7-13 августа 2023 года
13.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Открытие счета за рубежом, разница между службой поддержки и службной заботы о клиентах, а также эффективный переход на удаленку. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В среде бизнеса сейчас модно говорить об изменениях и трансформации. От отдельных предпринимателей и топ-менеджеров можно услышать немало высокопарных слов: «будем внедрять крутой софт», «пригласили дорогих консультантов, они нам расписали стратегию на 10 лет», «я постоянно хожу на бизнес-транинги, развиваю свои навыки управленца» и тому подобное. Однако дальше слов идут не все. А даже если они на самом деле делают то, о чем говорят, это никак не сказывается на бизнесе. Почему так происходит? У руководителя проектов по цифровой трансформации «Первый БИТ Минск» Олега Чумакова на этот счет
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Полезное для бизнеса
Поиск «хороших продавцов» — одна из основных проблем бизнеса. Во-первых, хорошие, в основном, все уже работают на конкурентов. Во-вторых, собственники бизнеса зачастую абсолютно неправильно подходят к поиску нужных кадров. Бизнес-консультант и тренер по продажам Максим Карабак специально для «Про бизнес» объяснил,
В IT-бизнесе служба поддержки (Customer Support) играет все более важную роль, поскольку индустрия находится в состоянии постоянной трансформации. В условиях жесткой конкуренции, клиентская поддержка становится важным инструментом для выделения среди конкурентов, привлечения новой аудитории и удержания текущих клиентов. Однако в клиентском сервисе участвует и служба заботы о клиентах (Customer Success). Два эти понятия легко спутать. Коммерческий директор сервиса клиентской поддержки ITSM 365 Антон Федоров пояснил «Про бизнес»,
«Почти все наши сотрудники работают удаленно. Но, чтобы перейти на такой формат работы, компании нужно хорошо подготовиться», — уверен консультант по управлению Александр Высоцкий. Эксперт поделился с «Про бизнес»,
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Закат классического консалтинга, работа промышленности в условиях санкций и грамотный поиск продавцов: новости бизнеса за 7-13 августа 2023 года
Открытие счета за рубежом, разница между службой поддержки и службной заботы о клиентах, а также эффективный переход на удаленку. Кратко пересказываем, о чем писал...
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