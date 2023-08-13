ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Закат классического консалтинга, работа промышленности в условиях санкций и грамотный поиск продавцов: новости бизнеса за 7-13 августа 2023 года

13.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Закат классического консалтинга, работа промышленности в условиях санкций и грамотный поиск продавцов: новости бизнеса за 7-13 августа 2023 года

Открытие счета за рубежом, разница между службой поддержки и службной заботы о клиентах, а также эффективный переход на удаленку. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В среде бизнеса сейчас модно говорить об изменениях и трансформации. От отдельных предпринимателей и топ-менеджеров можно услышать немало высокопарных слов: «будем внедрять крутой софт», «пригласили дорогих консультантов, они нам расписали стратегию на 10 лет», «я постоянно хожу на бизнес-транинги, развиваю свои навыки управленца» и тому подобное. Однако дальше слов идут не все. А даже если они на самом деле делают то, о чем говорят, это никак не сказывается на бизнесе. Почему так происходит? У руководителя проектов по цифровой трансформации «Первый БИТ Минск» Олега Чумакова на этот счет есть свои мысли.

У бизнеса проблемы с платежами из-за санкций? Есть два выхода: открыть счет в иностранном банке или зарубежную компанию. Юрист рассказал, как сделать и то, и другое.

Сотрудники Сбер Банка рассказали, как видят и воспринимают трансформацию компании.

После ухода западных поставщиков российские производственные компании резко начали искать, чем и как заменить оборудование, а также как обслуживать оставшееся. С какими проблемами столкнулся промышленный бизнес у наших соседей и какие решения нашел, порталу «Про бизнес» рассказал коммерческий директор ООО «Меридиан» Сергей Гаврилов.

Полезное для бизнеса

Поиск «хороших продавцов» — одна из основных проблем бизнеса. Во-первых, хорошие, в основном, все уже работают на конкурентов. Во-вторых, собственники бизнеса зачастую абсолютно неправильно подходят к поиску нужных кадров. Бизнес-консультант и тренер по продажам Максим Карабак специально для «Про бизнес» объяснил, как правильно нанимать продавцов.

В IT-бизнесе служба поддержки (Customer Support) играет все более важную роль, поскольку индустрия находится в состоянии постоянной трансформации. В условиях жесткой конкуренции, клиентская поддержка становится важным инструментом для выделения среди конкурентов, привлечения новой аудитории и удержания текущих клиентов. Однако в клиентском сервисе участвует и служба заботы о клиентах (Customer Success). Два эти понятия легко спутать. Коммерческий директор сервиса клиентской поддержки ITSM 365 Антон Федоров пояснил «Про бизнес», в чем отличия и нюансы работы двух служб.

«Почти все наши сотрудники работают удаленно. Но, чтобы перейти на такой формат работы, компании нужно хорошо подготовиться», — уверен консультант по управлению Александр Высоцкий. Эксперт поделился с «Про бизнес», как сделать переход из офисного на онлайн-формат максимально бесшовным и избежать больших потерь персонала.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие счета за рубежом, разница между службой поддержки и службной заботы о клиентах, а также эффективный переход на удаленку. Кратко пересказываем, о чем писал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять сборных по мини-футболу поспорили за первенство на II Играх СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2023
Mir24.TV Belarus
13.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика