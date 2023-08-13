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Пять сборных по мини-футболу поспорили за первенство на II Играх СНГ
13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
II Игры СНГ собрали в Минске команды по мини-футболу из Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На турнире по мини-футболу команды примерно одного уровня. Поэтому таблица результатов в финальный день матчей очень плотная. Встретились сборные Беларуси и России. Для обеих стран мини-футбол – это зимний вид спорта. В это время проходят и республиканские чемпионаты. Потому сейчас для спортсменов нестандартное время для матчей.
«Больше делали акцент на подготовку физического состояния. Мы, белорусы, такие более мягкие люди, толерантные. Иногда нам не хватает спортивной злости, характера, как мне кажется, как я вижу в парнях. Всегда пытаюсь из них достать это», сказал главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Черник.
Играют команды по круговой системе, то есть каждая встретится на площадке со всеми соперниками. А это по четыре матча.
«Это юноши, которые только свой путь прокладывают в большой спорт. Естественная особенность в том, что очень много желания, которое, наверное, перебарывает технические моменты. Брака много, если смотреть все игры. Но уровень, на самом деле, очень хороший», – отметил главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов.
Поклонники большого футбола в мини-версии видят много отличий. Игра в зале, пространство ограничено. Потому больше динамики, и больше внимания команды уделяют сыгранности. Адреналина больше. В ноги спортсмена чаще попадает мяч. Он изготовлен по специальной технологии. И отскок от поверхности меньше, чем в большом футболе.
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Медали турнира оспаривают команды Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.
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