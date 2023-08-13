Пять сборных по мини-футболу поспорили за первенство на II Играх СНГ

Играют команды по круговой системе, то есть каждая встретится на площадке со всеми соперниками. А это по четыре матча. Команда из России – победитель I Игр СНГ в Казани. И сейчас в Минске задача сборной сохранить титул.

«Это юноши, которые только свой путь прокладывают в большой спорт. Естественная особенность в том, что очень много желания, которое, наверное, перебарывает технические моменты. Брака много, если смотреть все игры. Но уровень, на самом деле, очень хороший», – отметил главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов.

Поклонники большого футбола в мини-версии видят много отличий. Игра в зале, пространство ограничено. Потому больше динамики, и больше внимания команды уделяют сыгранности. Адреналина больше. В ноги спортсмена чаще попадает мяч. Он изготовлен по специальной технологии. И отскок от поверхности меньше, чем в большом футболе.



В Беларуси эта разновидность футбола развивается уже больше полувека. А с 2000 года мини-футбол входит в программу Республиканских студенческих соревнований.