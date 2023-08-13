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Беларусь запустила прямое авиасообщение с Индией
13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Прямое авиасообщение открылось между Беларусью и Индией. Первый самолет из Минска приземлился в Нью-Дели.
Открытие регулярных рейсов между Беларусью и Индией поможет активизировать контакты двух стран и позволит развивать новые направления сотрудничества, в том числе туризм, заявил посол Беларуси в Нью-Дели Андрей Ржеусский. Дипломат также обратил внимание на такие направления, как выездной туризм из Индии в Беларусь, промышленный, медицинский и агротуризм.
В настоящее время полеты по маршруту Минск – Нью-Дели будут осуществляться один раз в семь дней, а с 20 сентября – два раза в неделю. Перелет займет около семи часов.
Ранее сообщалось, что из российского
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Первый самолет из Минска приземлился в Нью-Дели.
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