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Беларусь запустила прямое авиасообщение с Индией

13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прямое авиасообщение открылось между Беларусью и Индией. Первый самолет из Минска приземлился в Нью-Дели.

Открытие регулярных рейсов между Беларусью и Индией поможет активизировать контакты двух стран и позволит развивать новые направления сотрудничества, в том числе туризм, заявил посол Беларуси в Нью-Дели Андрей Ржеусский. Дипломат также обратил внимание на такие направления, как выездной туризм из Индии в Беларусь, промышленный, медицинский и агротуризм.

В свою очередь, министр иностранных дел Индии Минакши Лекхи заявила, что прямой рейс из Минска в Нью-Дели укрепит бизнес-контакты двух стран, что послужит импульсом для развития торгового взаимодействия.

В настоящее время полеты по маршруту Минск – Нью-Дели будут осуществляться один раз в семь дней, а с 20 сентября – два раза в неделю. Перелет займет около семи часов.

Ранее сообщалось, что из российского Пскова до Минска запустили прямой авиарейс. Теперь расстояние в 500 километров можно преодолеть за час.



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Теги: Минск
 
 
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Первый самолет из Минска приземлился в Нью-Дели.
 
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