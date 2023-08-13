Беларусь запустила прямое авиасообщение с Индией

В настоящее время полеты по маршруту Минск – Нью-Дели будут осуществляться один раз в семь дней, а с 20 сентября – два раза в неделю. Перелет займет около семи часов.

Ранее сообщалось, что из российского Пскова до Минска запустили прямой авиарейс . Теперь расстояние в 500 километров можно преодолеть за час.