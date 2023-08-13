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Последний соревновательный день стартовал на II Играх стран СНГ

13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Играх стран СНГ разыгрывают последние комплекты медалей. Вечером состоится церемония закрытия, но спортсмены не сбавляют обороты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На арене II Игр в Минске разгар соревнований по мини-футболу. Играют команды из пяти стран. Таблица результатов в финальный день матчей очень плотная.

Мини-футбол – «кузница» мировых чемпионов. Именно с этого вида спорта начинали карьеру звезды большого футбола. Во многих странах его считают зимним видом спорта. Поэтому сейчас время для игры непривычное. Набирать форму пришлось быстро.

«Мы собрались на сборы буквально за 10 дней до турнира. Больше двух месяцев ребята были без футбола. Наверное, тяжело было влиться. Удивили, конечно, нас сборные Узбекистана, Кыргызстана. Но Россия, понятно, сильной командой всегда была. Там большое внимание уделяется этому виду спорта», – рассказал заместитель председателя Белорусской ассоциации Иван Горовец.

Поклонники большого футбола в мини-версии видят много отличий. Игра проходит в зале. На шипах играть здесь не получится, да и само поле меньше. Времени для маневров почти нет. Поэтому особое внимание команды уделяют сыгранности футболистов.

«Это не ребята-мастера. Это юноши, которые только свой путь прокладывают в большой спорт. Особенность в том, что очень много желания, которое, наверное, перебарывает технические моменты. Брака много, если смотреть все игры. Но уровень на самом деле очень хороший. Здесь собраны все плюс-минус равные команды», – отметил главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов.

Последние броски сделали и баскетболисты 3х3. В финальных матчах инициативу перехватила белорусская команда. Итого в медальной копилке страны – золото, серебро и две бронзы. А вот в женском варианте игры главный приз взяла команда России.

«Отличная атмосфера. Это только придает какого-то азарта, мотивации, энергии. Очень классно играть при такой музыке, при болельщиках. Большие трибуны, приятное покрытие. Очень классно, очень приятно здесь находиться и играть», – рассказала игрок сборной России по баскетболу 3х3 Мария Яцемирская.

Последние комплекты наград в восьми видах спорта разыграют в воскресенье, а после состоится церемония закрытия II Игр. Организаторы обещают удивить не только масштабом, но и программой.



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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье состоится церемония закрытия Игр. Организаторы обещают удивить не только масштабом, но и программой.
 
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