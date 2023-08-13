Последний соревновательный день стартовал на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Играх стран СНГ разыгрывают последние комплекты медалей. Вечером состоится церемония закрытия, но спортсмены не сбавляют обороты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На арене II Игр в Минске разгар соревнований по мини-футболу. Играют команды из пяти стран. Таблица результатов в финальный день матчей очень плотная.

Мини-футбол – «кузница» мировых чемпионов. Именно с этого вида спорта начинали карьеру звезды большого футбола. Во многих странах его считают зимним видом спорта. Поэтому сейчас время для игры непривычное. Набирать форму пришлось быстро.

«Мы собрались на сборы буквально за 10 дней до турнира. Больше двух месяцев ребята были без футбола. Наверное, тяжело было влиться. Удивили, конечно, нас сборные Узбекистана, Кыргызстана. Но Россия, понятно, сильной командой всегда была. Там большое внимание уделяется этому виду спорта», – рассказал заместитель председателя Белорусской ассоциации Иван Горовец.

Поклонники большого футбола в мини-версии видят много отличий. Игра проходит в зале. На шипах играть здесь не получится, да и само поле меньше. Времени для маневров почти нет. Поэтому особое внимание команды уделяют сыгранности футболистов.