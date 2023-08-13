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Последний соревновательный день стартовал на II Играх стран СНГ
13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На II Играх стран СНГ разыгрывают последние комплекты медалей. Вечером состоится церемония закрытия, но спортсмены не сбавляют обороты, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На арене II Игр в Минске разгар соревнований по мини-футболу. Играют команды из пяти стран. Таблица результатов в финальный день матчей очень плотная.
Поклонники большого футбола в мини-версии видят много отличий. Игра проходит в зале. На шипах играть здесь не получится, да и само поле меньше. Времени для маневров почти нет. Поэтому особое внимание команды уделяют сыгранности футболистов.
Последние броски сделали и баскетболисты 3х3. В финальных матчах инициативу перехватила белорусская команда. Итого в медальной копилке страны – золото, серебро и две бронзы. А вот в женском варианте игры главный приз взяла команда России.
Последние комплекты наград в восьми видах спорта разыграют в воскресенье, а после состоится церемония закрытия II Игр. Организаторы обещают удивить не только масштабом, но и программой.
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В воскресенье состоится церемония закрытия Игр. Организаторы обещают удивить не только масштабом, но и программой.
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