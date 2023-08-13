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Вторые Игры стран СНГ завершились ярким шоу

13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершились II Игры стран СНГ. Зрители заняли свои места на «Минск-Арене» перед церемонией закрытия форума. Организаторы подготовили масштабное шоу, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Это были действительно яркие и богатые на эмоции 10 дней. Вся Беларусь жила этими Играми, болела за спортсменов. И сейчас несколько тысяч человек пришли попрощаться со спортивным праздником.

На церемонию закрытия Игр, так же, как и на открытие, вход бесплатный, по пригласительным. На все соревнования можно было также попасть бесплатно. Этой возможностью воспользовались не только белорусы. Для болельщиков, как и для спортсменов, был безвизовый въезд в страну.

«Мы приехали из Ленинградской области поддерживать сборную России по легкой атлетике. Мы впечатлены Минском. Спасибо за гостеприимство. Обалденный город, красивый, уютный!», – сказала гостья из России.

Пока спортсмены соревновались, организаторы готовились к церемонии закрытия. Обещают эффектное зрелище. Будет и парад атлетов, и концерт, и цирковые номера. Прозвучат премьеры песен на тему спорта. Настоящую феерию устроит талисман Игр Рысь Рысик. И это будет так же трогательно, как и полет олимпийского мишки. В целом лейтмотив шоу – это и радость побед, и грусть прощания.

«Немножко грустно, правда. Одно дело открытие II Игр стран СНГ, другое дело закрытие. Мне уже грустно. Хочется продлить мгновение!». – «Всегда грустно, когда что-то хорошее заканчивается. До самого закрытия я думаю, что мы все еще немножко, и расплачемся», – сказали Ольга Венская и Руслан Чернецкий, ведущие шоу закрытия Игр.

«Тут симбиоз всего. Тут и наш колорит, и колорит восточных стран, и колорит латиноамериканских стран, были и марши, где использовалась национальная музыка разных стран. Поэтому я думаю, что каждый слушатель найдет себе что-то свое», – сказал организатор шоу закрытия II Игр стран СНГ Дмитрий Парфенов.

Сборная России уверенно возглавила медальный зачет II Игр стран СНГ

Ну а главное шоу нам подарили, конечно, спортсмены. За соревнованиями следили миллионы зрителей по онлайн-трансляциям. Но для тех, кто что-то пропустил, напомним: Игры прошли в десяти белорусских городах, а медали разыграли в 20 видах спорта. Всего почти 1700 наград! И лидер в общем зачете команда России. Хозяева на втором месте. А всего в Беларусь приехали атлеты из 23 стран. Кроме стран СНГ, это Египет, Венесуэла, Куба, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Следующие Игры примет Азербайджан. Все эти дни организаторы находились в Беларуси, перенимали опыт.

«В Азербайджане созданы все условия, соответствующая инфраструктура. И мы уверены, что проведем эти Игры тоже на самом высоком уровне», – отметил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Мы с друзьями поделимся опытом и по составу, и по приглашениям. Тут мы будем скоординированно работать», – пообещал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Так что любителям спорта остается дождаться 2025 года. Чтобы вновь болеть, переживать, поддерживать.



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Теги: Минск
 
 
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В программе церемонии закрытия Игр – парад атлетов, концерт, цирковые номера, премьеры песен на тему спорта.
 
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