Вторые Игры стран СНГ завершились ярким шоу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершились II Игры стран СНГ. Зрители заняли свои места на «Минск-Арене» перед церемонией закрытия форума. Организаторы подготовили масштабное шоу, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Это были действительно яркие и богатые на эмоции 10 дней. Вся Беларусь жила этими Играми, болела за спортсменов. И сейчас несколько тысяч человек пришли попрощаться со спортивным праздником.

На церемонию закрытия Игр, так же, как и на открытие, вход бесплатный, по пригласительным. На все соревнования можно было также попасть бесплатно. Этой возможностью воспользовались не только белорусы. Для болельщиков, как и для спортсменов, был безвизовый въезд в страну.

«Мы приехали из Ленинградской области поддерживать сборную России по легкой атлетике. Мы впечатлены Минском. Спасибо за гостеприимство. Обалденный город, красивый, уютный!», – сказала гостья из России.

Пока спортсмены соревновались, организаторы готовились к церемонии закрытия . Обещают эффектное зрелище. Будет и парад атлетов, и концерт, и цирковые номера. Прозвучат премьеры песен на тему спорта. Настоящую феерию устроит талисман Игр Рысь Рысик. И это будет так же трогательно, как и полет олимпийского мишки. В целом лейтмотив шоу – это и радость побед, и грусть прощания.

«Немножко грустно, правда. Одно дело открытие II Игр стран СНГ, другое дело закрытие. Мне уже грустно. Хочется продлить мгновение!». – «Всегда грустно, когда что-то хорошее заканчивается. До самого закрытия я думаю, что мы все еще немножко, и расплачемся», – сказали Ольга Венская и Руслан Чернецкий, ведущие шоу закрытия Игр.

«Тут симбиоз всего. Тут и наш колорит, и колорит восточных стран, и колорит латиноамериканских стран, были и марши, где использовалась национальная музыка разных стран. Поэтому я думаю, что каждый слушатель найдет себе что-то свое», – сказал организатор шоу закрытия II Игр стран СНГ Дмитрий Парфенов.

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