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Вторые Игры стран СНГ завершились ярким шоу
13.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершились II Игры стран СНГ. Зрители заняли свои места на «Минск-Арене» перед церемонией закрытия форума. Организаторы подготовили масштабное шоу, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Это были действительно яркие и богатые на эмоции 10 дней. Вся Беларусь жила этими Играми, болела за спортсменов. И сейчас несколько тысяч человек пришли попрощаться со спортивным праздником.
На церемонию закрытия Игр, так же, как и на открытие, вход бесплатный, по пригласительным. На все соревнования можно было также попасть бесплатно. Этой возможностью воспользовались не только белорусы. Для болельщиков, как и для спортсменов, был безвизовый въезд в страну.
Пока спортсмены соревновались, организаторы
«Немножко грустно, правда. Одно дело открытие II Игр стран СНГ, другое дело закрытие. Мне уже грустно. Хочется продлить мгновение!». – «Всегда грустно, когда что-то хорошее заканчивается. До самого закрытия я думаю, что мы все еще немножко, и расплачемся», – сказали Ольга Венская и Руслан Чернецкий, ведущие шоу закрытия Игр.
«Тут симбиоз всего. Тут и наш колорит, и колорит восточных стран, и колорит латиноамериканских стран, были и марши, где использовалась национальная музыка разных стран. Поэтому я думаю, что каждый слушатель найдет себе что-то свое», – сказал организатор шоу закрытия II Игр стран СНГ Дмитрий Парфенов.
Ну а главное шоу нам подарили, конечно, спортсмены. За соревнованиями следили миллионы зрителей по онлайн-трансляциям. Но для тех, кто что-то пропустил, напомним: Игры прошли в десяти белорусских городах, а медали разыграли в 20 видах спорта. Всего почти 1700 наград! И лидер в общем зачете команда России. Хозяева на втором месте. А всего в Беларусь приехали атлеты из 23 стран. Кроме стран СНГ, это Египет, Венесуэла, Куба, Объединенные Арабские Эмираты и другие.
Следующие Игры примет Азербайджан. Все эти дни организаторы находились в Беларуси, перенимали опыт.
«В Азербайджане созданы все условия, соответствующая инфраструктура. И мы уверены, что проведем эти Игры тоже на самом высоком уровне», – отметил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Мы с друзьями поделимся опытом и по составу, и по приглашениям. Тут мы будем скоординированно работать», – пообещал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
Так что любителям спорта остается дождаться 2025 года. Чтобы вновь болеть, переживать, поддерживать.
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В программе церемонии закрытия Игр – парад атлетов, концерт, цирковые номера, премьеры песен на тему спорта.
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