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Продолжается потребительское голосование премии «Народная Марка»
14.08.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Беларуси продолжается потребительское
В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри, и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания. В течение многих лет награды Премии являются престижным символом народной любви и доверия к производителям. Логотип и фирменные атрибуты Премии давно приобрели широкую узнаваемость по всей Беларуси.
Анкеты Премии разделены на 3 категории:
Участники, корректно заполнившие анкеты Премии, получают возможность стать обладателями одного из 20-ти золотых и 5-ти платиновых слитков. Имена обладателей будут определены на заседании Наблюдательного совета и будут объявлены 14 сентября на
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В Беларусипродолжается потребительское голосование за любимые бренды. В рамках Премии «Народная Марка» все желающие, достигшие 18 лет, могут до 30 августа принять...
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