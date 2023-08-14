ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Продолжается потребительское голосование премии «Народная Марка»

14.08.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси продолжается потребительское голосование за любимые бренды. В рамках Премии «Народная Марка» все желающие, достигшие 18 лет, могут до 30 августа принять участие в голосовании.

Продолжается потребительское голосование премии «Народная Марка»

«Народная Марка» — ежегодная премия потребительского признания, которая определяет бренды-лидеры в Беларуси по широкому перечню товаров и услуг массового спроса путем голосования потребителей в средствах массовой информации.

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри, и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания. В течение многих лет награды Премии являются престижным символом народной любви и доверия к производителям. Логотип и фирменные атрибуты Премии давно приобрели широкую узнаваемость по всей Беларуси.

Анкеты Премии разделены на 3 категории: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В каждой из категорий анкеты содержат лишь один вопрос: «Какую марку Вы считаете лучшей в своей категории, какой отдаете предпочтения и готовы рекомендовать?» В анкетах нет вариантов ответов — потребители сами называют любимые бренды. Результаты такого опроса позволяют определить спонтанное знание брендов и актуальные предпочтения потребителей.

Участники, корректно заполнившие анкеты Премии, получают возможность стать обладателями одного из 20-ти золотых и 5-ти платиновых слитков. Имена обладателей будут определены на заседании Наблюдательного совета и будут объявлены 14 сентября на narodnayamarka.by. Заполнение всех трех анкет увеличивает шанс стать обладателем слитка, а каждый голос помогает развиваться любимому бренду.

Заполняйте анкеты — поддержите любимого производителя!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусипродолжается потребительское голосование за любимые бренды. В рамках Премии «Народная Марка» все желающие, достигшие 18 лет, могут до 30 августа принять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лебедев: Игры стран СНГ войдут в историю как знаменательное спортивное событие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2023
Mir24.TV Belarus
14.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика