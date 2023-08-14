Продолжается потребительское голосование премии «Народная Марка»

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси продолжается потребительское голосование за любимые бренды. В рамках Премии «Народная Марка» все желающие, достигшие 18 лет, могут до 30 августа принять участие в голосовании.





«Народная Марка» — ежегодная премия потребительского признания, которая определяет бренды-лидеры в Беларуси по широкому перечню товаров и услуг массового спроса путем голосования потребителей в средствах массовой информации.

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри, и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания. В течение многих лет награды Премии являются престижным символом народной любви и доверия к производителям. Логотип и фирменные атрибуты Премии давно приобрели широкую узнаваемость по всей Беларуси.

Анкеты Премии разделены на 3 категории: продукты питания , непродовольственные товары и услуги . В каждой из категорий анкеты содержат лишь один вопрос: «Какую марку Вы считаете лучшей в своей категории, какой отдаете предпочтения и готовы рекомендовать?» В анкетах нет вариантов ответов — потребители сами называют любимые бренды. Результаты такого опроса позволяют определить спонтанное знание брендов и актуальные предпочтения потребителей.

Участники, корректно заполнившие анкеты Премии, получают возможность стать обладателями одного из 20-ти золотых и 5-ти платиновых слитков. Имена обладателей будут определены на заседании Наблюдательного совета и будут объявлены 14 сентября на narodnayamarka.by . Заполнение всех трех анкет увеличивает шанс стать обладателем слитка, а каждый голос помогает развиваться любимому бренду.