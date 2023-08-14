Лебедев: Игры стран СНГ войдут в историю как знаменательное спортивное событие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит церемония закрытия II Игр стран СНГ. Организаторы представили масштабное шоу, передает телеканал «МИР 24».



Центр спортивного праздника – 15-тысячная «Минск-арена». Попасть на церемонию можно только по приглашению. Красочные выступления – это сплав белорусской, восточной и латиноамериканских культур. Безоговорочным лидером Игр стала команда России – 264 медали. А сборная Беларуси установила свой рекорд – 101 бронзовая награда, а всего 214. Узбекистан благодаря своим боксерам уверенно занял третью строчку. С успешным завершением соревнований спортсменов поздравил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Эти игры войдут в историю Содружества как масштабное и знаменательное спортивное событие. От имени Исполнительного комитета Содружества независимых государств я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в проведение соревнований на высочайшем уровне», – сказал Лебедев.

Представители всех страны СНГ минимум восемь раз поднимались на пьедестал по результатам соревнований.