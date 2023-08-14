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Лебедев: Игры стран СНГ войдут в историю как знаменательное спортивное событие
14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит церемония закрытия II Игр стран СНГ. Организаторы представили масштабное шоу, передает телеканал «МИР 24».
Представители всех страны СНГ минимум восемь раз поднимались на пьедестал по результатам соревнований.
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Безоговорочным лидером Игр стала команда России – 264 медали.
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