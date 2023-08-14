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Вас зовут на бесплатный BI-хакатон для бизнеса в Минске
14.08.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25 августа с 10:00 до 18:00
Компании и руководители, использующие BI для принятия управленческих решений, выгодно отличаются от других высокой эффективностью, точным прогнозированием и планированием. Поэтому такие компании и управленцы всегда лидеры рынка.
Для кого проводится хакатон
Для тех, кто всегда хочет быть впереди других, задавать тренды и правила игры. Особенно интересно участие может быть для:
В программе хакатона
Продолжительность хакатона: с 10:00 до 18:00
Подробную информацию о мероприятии, месте проведения и участии команд можно получить, пройдя регистрацию по
После хакатона все участники получат материалы от экспертов в формате email-рассылки.
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25 августа с 10:00 до 18:00 PIX Robotics и «Первый Бит Минск» проведут в IBB-центре в Минске хакатон «BI для лидеров рынка» об использовании инструментов бизнес-аналитики для...
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