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Вас зовут на бесплатный BI-хакатон для бизнеса в Минске

14.08.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Вас зовут на бесплатный BI-хакатон для бизнеса в Минске

25 августа с 10:00 до 18:00 PIX Robotics и «Первый Бит Минск» проведут в IBB-центре в Минске хакатон «BI для лидеров рынка» об использовании инструментов бизнес-аналитики для принятия управленческих решений. Участие — бесплатное, но регистрироваться лучше заранее, так как количество мест ограничено. Участие — командное (от 1 до 5 человек).

Вас зовут на бесплатный BI-хакатон для бизнеса в Минске

Компании и руководители, использующие BI для принятия управленческих решений, выгодно отличаются от других высокой эффективностью, точным прогнозированием и планированием. Поэтому такие компании и управленцы всегда лидеры рынка.

Для кого проводится хакатон

Для тех, кто всегда хочет быть впереди других, задавать тренды и правила игры. Особенно интересно участие может быть для:

  • Собственников бизнеса
  • CEO, CFO, COO, ССО, CIO;
  • Бизнес-аналитиков.

В программе хакатона

  • Обзор новых инструментов для управленцев;
  • Знакомство с Академией PIX BI, где можно будет научиться самостоятельно создавать визуализации и дашборды;
  • Обзор системы PIX BI для умного анализа данных.
  • Обмен опытом и передовыми практиками в бизнес-анализе с лидерами индустрий;
  • Выполнение задания BI-Хакатона: создание дашбордов в BI своими руками.

PIX BI — система умного анализа данных с адаптивным интерфейсом, гибкой системой фильтрации и возможностью создания персонализированных отчетов. Наглядная визуализация помогает быстро и обоснованно принимать эффективные управленческие решения.

Вас зовут на бесплатный BI-хакатон для бизнеса в Минске

Продолжительность хакатона: с 10:00 до 18:00
Личное присутствие обязательно, не забудьте взять с собой ноутбук.

Подробную информацию о мероприятии, месте проведения и участии команд можно получить, пройдя регистрацию по ссылке.

После хакатона все участники получат материалы от экспертов в формате email-рассылки.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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25 августа с 10:00 до 18:00 PIX Robotics и «Первый Бит Минск» проведут в IBB-центре в Минске хакатон «BI для лидеров рынка» об использовании инструментов бизнес-аналитики для...
 
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