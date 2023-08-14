Вас зовут на бесплатный BI-хакатон для бизнеса в Минске

Источник материала: ProBusiness





25 августа с 10:00 до 18:00 PIX Robotics и «Первый Бит Минск» проведут в IBB-центре в Минске хакатон «BI для лидеров рынка» об использовании инструментов бизнес-аналитики для принятия управленческих решений. Участие — бесплатное, но регистрироваться лучше заранее, так как количество мест ограничено. Участие — командное (от 1 до 5 человек).

Компании и руководители, использующие BI для принятия управленческих решений, выгодно отличаются от других высокой эффективностью, точным прогнозированием и планированием. Поэтому такие компании и управленцы всегда лидеры рынка.

Для кого проводится хакатон

Для тех, кто всегда хочет быть впереди других, задавать тренды и правила игры. Особенно интересно участие может быть для:

Собственников бизнеса

CEO, CFO, COO, ССО, CIO;

Бизнес-аналитиков.

В программе хакатона

Обзор новых инструментов для управленцев;

Знакомство с Академией PIX BI, где можно будет научиться самостоятельно создавать визуализации и дашборды;

Обзор системы PIX BI для умного анализа данных.

Обмен опытом и передовыми практиками в бизнес-анализе с лидерами индустрий;

Выполнение задания BI-Хакатона: создание дашбордов в BI своими руками.

PIX BI — система умного анализа данных с адаптивным интерфейсом, гибкой системой фильтрации и возможностью создания персонализированных отчетов. Наглядная визуализация помогает быстро и обоснованно принимать эффективные управленческие решения.

Продолжительность хакатона: с 10:00 до 18:00

Личное присутствие обязательно, не забудьте взять с собой ноутбук.

Подробную информацию о мероприятии, месте проведения и участии команд можно получить, пройдя регистрацию по ссылке .

После хакатона все участники получат материалы от экспертов в формате email-рассылки.