ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: Ненастье захватило юг Казахстана, жара установилась в Беларуси

14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Ненастье захватило юг Казахстана, жара установилась в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жара вернется в Москву в середине недели, а пока в российской столице плюс 23 и короткие дожди. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Неласковая погода сегодня на юге Казахстана. Жителей Алматинской и Жетысуской областей предупредили о шквале, граде и сильном дожде, который перейдет в мокрый снег.

Спасатели просят туристов отказаться от походов в горы, находиться там опасно. Обильные осадки могут спровоцировать сели и повышение уровня воды в бассейне реки Малая Алматинка.

Кыргызстан

В Кыргызстане жара взяла короткую паузу, в Бишкеке – плюс 25. К середине недели солнце вновь разгорячится, температура взлетит до плюс 37-ми. Жарко будет и на востоке страны.

А пока в Иссык-Кульской области комфортные плюс 20, местные фермеры собирают абрикосы. Стараются до зноя закончить работы. Часть урожая отправляют на рынки, остальное – на переработку. После сушки в специальных камерах богатый витаминами продукт хранится дольше. Кроме того, фермеры наладили производство абрикосовой пастилы. Переработка позволила садоводам значительно увеличить прибыль.

Беларусь

Белорусов ждет жаркий понедельник. По всей стране воздух прогреется до плюс 28-ми. И только в Бресте пройдут кратковременные дожди. Но они не должны помешать любителем лесных походов. В регионе как раз стартовал сезон брусники. Первыми собирать эту ягоду традиционно начинают жители юга страны.

А вот заготовка меда идет во всех областях. Пчеловоды белорусских лесхозов собрали уже около 100 тонн сладкого продукта. И снова в лидерах брестчане. Каждый третий килограмм меда в стране именно из этого региона.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги II Игр стран СНГ: за 10 спортивных дней разыграли 246 комплектов медалей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2023
Mir24.TV Belarus
14.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика