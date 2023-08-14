Погода в СНГ: Ненастье захватило юг Казахстана, жара установилась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара вернется в Москву в середине недели, а пока в российской столице плюс 23 и короткие дожди. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Неласковая погода сегодня на юге Казахстана. Жителей Алматинской и Жетысуской областей предупредили о шквале, граде и сильном дожде, который перейдет в мокрый снег.

Спасатели просят туристов отказаться от походов в горы, находиться там опасно. Обильные осадки могут спровоцировать сели и повышение уровня воды в бассейне реки Малая Алматинка.

Кыргызстан

В Кыргызстане жара взяла короткую паузу, в Бишкеке – плюс 25. К середине недели солнце вновь разгорячится, температура взлетит до плюс 37-ми. Жарко будет и на востоке страны.

А пока в Иссык-Кульской области комфортные плюс 20, местные фермеры собирают абрикосы. Стараются до зноя закончить работы. Часть урожая отправляют на рынки, остальное – на переработку. После сушки в специальных камерах богатый витаминами продукт хранится дольше. Кроме того, фермеры наладили производство абрикосовой пастилы. Переработка позволила садоводам значительно увеличить прибыль.

Беларусь

Белорусов ждет жаркий понедельник. По всей стране воздух прогреется до плюс 28-ми. И только в Бресте пройдут кратковременные дожди. Но они не должны помешать любителем лесных походов. В регионе как раз стартовал сезон брусники. Первыми собирать эту ягоду традиционно начинают жители юга страны.

А вот заготовка меда идет во всех областях. Пчеловоды белорусских лесхозов собрали уже около 100 тонн сладкого продукта. И снова в лидерах брестчане. Каждый третий килограмм меда в стране именно из этого региона.