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Второй энергоблок БелАЭС сдадут в промышленную эксплуатацию осенью

14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй энергоблок БелАЭС сдадут в промышленную эксплуатацию осенью
 Фото: Сайт президента России

Второй энергоблок Белорусской АЭС осенью сдадут в промышленную эксплуатацию. О ходе реализации крупнейшего белорусско-российского проекта рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Очень интересно отметить, что по итогам работы первого блока в прошлом году Беларусь вошла в двадцатку атомных держав ‒ более 14% атомной генерации. Беларусь потеснила Великобританию и встала за Канадой только на одном нашем атомном блоке. Понятно, что второй удвоит атомный энергетический потенциал Республики Беларусь», – сказал генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.



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Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
 
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