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Второй энергоблок БелАЭС сдадут в промышленную эксплуатацию осенью
14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Второй энергоблок
«Очень интересно отметить, что по итогам работы первого блока в прошлом году Беларусь вошла в двадцатку атомных держав ‒ более 14% атомной генерации. Беларусь потеснила Великобританию и встала за Канадой только на одном нашем атомном блоке. Понятно, что второй удвоит атомный энергетический потенциал Республики Беларусь», – сказал генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.
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Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.
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