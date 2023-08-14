Второй энергоблок БелАЭС сдадут в промышленную эксплуатацию осенью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй энергоблок Белорусской АЭС осенью сдадут в промышленную эксплуатацию. О ходе реализации крупнейшего белорусско-российского проекта рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Очень интересно отметить, что по итогам работы первого блока в прошлом году Беларусь вошла в двадцатку атомных держав ‒ более 14% атомной генерации. Беларусь потеснила Великобританию и встала за Канадой только на одном нашем атомном блоке. Понятно, что второй удвоит атомный энергетический потенциал Республики Беларусь», – сказал генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.