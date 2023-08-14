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Итоги II Игр стран СНГ: за 10 спортивных дней разыграли 246 комплектов медалей

14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итоги II Игр стран СНГ: за 10 спортивных дней разыграли 246 комплектов медалей
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси подводят итоги II Игр стран СНГ. За 10 спортивных дней разыграли 246 комплектов медалей среди 23-х стран. Как страна завершила спортивный фестиваль и чем запомнились игровые дни, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

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