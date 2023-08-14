II Игры стран СНГ: команды-участницы подвели итоги соревнований

Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ завершены, команды разъезжаются по домам, журналисты подводят итоги. Спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе поделился эмоциями от спортивного праздника.

«Еще вчера я чувствовал себя уставшим, а сегодня уже появилась ностальгия. Мне Игры понравились, я увидел много интересных матчей и хороших результатов», – отметил Гиви.

52 килограмма драгоценных металлов, именно столько в виде медалей привезли домой спортсмены сборной России со II Игр стран СНГ.

Штангисты принесли сборной первые награды высшей пробы. Всего же представители «железных игр» взяли 11 золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Подтвердили свой класс и мастера художественной гимнастики. Ну а самый весомый вклад сделали пловцы, одна шестая всех медалей сборной команды – это дело их рук и ног. 29 раз россияне поднимались на высшую ступень пьедестала. Много побед у борцов и легкоатлетов.

«Много прекрасных дам – мама, бабушка, конечно же девушка Алисочка. Ради нее старался так. Ради родины тоже!» – поделился победитель II Игр стран СНГ (Россия) Никита Попов.

Третье общекомандное место уверенно выиграли спортсмены из Узбекистана. Команда по боксу доказала свой статус сильнейшей в мире любителей. Из 28 наград высшей пробы – 13 завоевали именно боксеры. Сборная Узбекистана одна из немногих, которая в Беларуси выступала во всех видах спорта.