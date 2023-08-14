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II Игры стран СНГ: команды-участницы подвели итоги соревнований

14.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ: команды-участницы подвели итоги соревнований
 Фото: МТРК «Мир»

II Игры стран СНГ завершены, команды разъезжаются по домам, журналисты подводят итоги. Спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе поделился эмоциями от спортивного праздника.

«Еще вчера я чувствовал себя уставшим, а сегодня уже появилась ностальгия. Мне Игры понравились, я увидел много интересных матчей и хороших результатов», – отметил Гиви.

52 килограмма драгоценных металлов, именно столько в виде медалей привезли домой спортсмены сборной России со II Игр стран СНГ.

Штангисты принесли сборной первые награды высшей пробы. Всего же представители «железных игр» взяли 11 золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Подтвердили свой класс и мастера художественной гимнастики. Ну а самый весомый вклад сделали пловцы, одна шестая всех медалей сборной команды – это дело их рук и ног. 29 раз россияне поднимались на высшую ступень пьедестала. Много побед у борцов и легкоатлетов.

«Много прекрасных дам – мама, бабушка, конечно же девушка Алисочка. Ради нее старался так. Ради родины тоже!» – поделился победитель II Игр стран СНГ (Россия) Никита Попов.

Третье общекомандное место уверенно выиграли спортсмены из Узбекистана. Команда по боксу доказала свой статус сильнейшей в мире любителей. Из 28 наград высшей пробы – 13 завоевали именно боксеры. Сборная Узбекистана одна из немногих, которая в Беларуси выступала во всех видах спорта.

Всего же узбекистанские атлеты выиграли 106 наград. На втором месте – хозяева игр, которые установили рекорд по бронзе. А вот россиянам не хватило всего одного золота до красивой цифры «150», тем не менее, остальные команды в сумме набрали меньше медалей высшей пробы, чем одна Россия. Кстати, каждая сборная СНГ минимум восемь раз поднималась на пьедестал.

Завершались Игры при переполненных трибунах на «Минск-Арене». Яркая церемония закрытия с оригинальными решениями организаторов, эмоциями спортсменов и зрителей.

«Мы были в восторге от того количества команд, которые приехали на этот форум, от той атмосферы, которая была», – поделился один из болельщиков.

«Самые яркие впечатления, мы всегда рады видеть всех наших гостей в Республике Беларусь. Рады всем, и самые лучшие пожелания!» – сказал еще один зритель.

Отличительной чертой этих соревнований стало гостеприимство хозяев, атмосфера дружбы и братства, именно поэтому организаторы решили во время парада закрытия перемешать спортсменов из всех стран. Не забыли соблюсти и традиционные формальности: огонь погасили, а флаг передали Азербайджану, именно там состоятся III Игры стран СНГ.

Хорошей традицией таких крупных спортивных событий стала дискотека для главных помощников – волонтеров. Не отошли от нее и в Беларуси, уже после парада для всех, кто помогал атлетам и гостям, устроили танцы на «Минск-Арене».



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Теги: Минск
 
 
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Каждая сборная СНГ минимум восемь раз поднималась на пьедестал, а завершились Игры при переполненных трибунах на «Минск-Арене».
 
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