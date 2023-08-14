Будет ли доллар снова ниже 3 рублей? Разбираемся, что происходит с курсами валют

Источник материала: ProBusiness





В последние несколько недель мы наблюдаем ослабление белорусского рубля по отношению к зарубежным валютам — доллару и евро. Это уже вторая волна роста курса иностранных валют (первая была чуть больше месяца назад , и после нее белорусский рубль немного укреплялся). По мнению финансового аналитика Александра Шкута, дело в том, что сейчас сохраняется сильная корреляция белорусского рубля с российским. «Россия — основной внешнеторговый партнер Беларуси, поэтому в корзине валют российский рубль занимает 60%, а значит белорусская национальная валюта ослабляется вслед за российским рублем, который также последние несколько недель сильно снижался по отношению к зарубежным валютам, — говорит эксперт. — Поэтому нужно обратить внимание на движение российского рубля. Белорусский будет идти следом».



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— Давайте разберемся в причинах ослабления российского рубля и в действиях Банка России, который предпринял ряд мер для поддержания курса. Поскольку Банк России не регулирует курс, а таргетирует инфляцию (на которую как раз и влияет снижение курса рубля), регулятор следит именно за показателями инфляции. На прошлом заседании Совета директоров Банка России ключевую ставку подняли на 100 басисных пунктов. Однако это существенно не повлияло на динамику курса российского рубля.

На текущий момент есть определенное ограничение на движение капитала в России, поэтому ключевая ставка не влияет на курсообразование так сильно, как раньше. Когда-то регулятор поднимал ставку — и доходность по инвестициям в российских рублях сразу повышалась, что приводило к притоку иностранного капитала. И тогда курс рубля укреплялся. Сейчас ключевая ставка также влияет на курсообразование, но опосредованно — через трансмиссионный механизм кредитно-денежной политики. Что это значит? Более высокая ключевая ставка влияет на потребительский спрос: кредиты становятся дороже, снижается рублевая леквидность, что сдерживает спрос на иностранные товары. И уже именно это влияет на снижение курса.

Вот каким образом это происходит. Количество валюты и российских рублей мы можем принять за константу. Но при этом в последние месяцы мы наблюдали повышение доходов населения в России и на то же количество импортированных товаров у домохозяйств было большее количество рублей. Для того, чтобы уравновесить данную ситуацию, курс рубля стал падать. Так вот ключевая ставка, которая уже повышена, будет сдерживать дальнейший рост инфляции.

Также Банк России на 15 августа назначил внеочередное заседание совета директоров. Будет принято решение о ключевой ставке. Вероятнее всего, она будет повышена на 100 базисных пунктов или даже больше. Также с 10 августа Банк России в равках бюджетного правила перестал покупать на рынке иностранную валюту в резервы. Они будут совершать эти покупки отложенно. Вероятно, в следующем году. Это также будет способствовать укреплению российского рубля.

И третье действие регулятора, напрвленное сейчас на стабилизацию ситуации, — продажа валюты из Фонда национального благосостояния. То есть банк Росиии вышел на валютный рынок с интервенциями. Это также будет поддердивать котировки российского рубля, а за ним и белорусского.

В среднесрочной перспективе, на промежутке до конца года, вероятнее всего, российский рубль мы увидим на более стабильных значениях. Думаю, что до конца года будет возврат к 90 российским рублям за доллар США. Соответственно белорусский рубль также будет укрепляться. Вероятнее всего, мы сейчас находимся на самых высоких локальных значениях и увидим до конца года курс белорусского рубля ниже трех рублей за доллар.