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Последних участников II Игр стран СНГ проводили домой в Минске
15.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси провожают участников ll Игр стран СНГ. Накануне завершился десятидневный спортивный форум. Страна провела соревнования по двадцати видам спорта. Какие сувениры домой везут команды, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В национальном аэропорту сегодня много объятий и теплых слов. Из Минска домой вылетают последние сборные спортсменов. Это команды по волейболу, мини-футболу, плаванию, боксу и борьбе.
Рядом с бронзовыми медалями в чемоданах сборной Узбекистана по волейболу –магниты с достопримечательностями Минска, белорусские монеты на память и плюшевый Рысик. Кроме сувениров везут впечатления. Гастрономические – от супа холодник, визуальные – от видов столицы из номера.
«Конечно, мы много сил вложили и в сборы, и в эти в соревнования, поэтому, я думаю, что у каждой есть и физический, и моральный спад, но, я думаю, что надо работать дальше. И каждый уже начинает работать в своих клубах, так что отдыхать некогда», – отметила капитан сборной России по волейболу Виктория Орлова.
Для юных спортсменов эти соревнования стали шансом показать свою работу за несколько лет. Теперь у них есть опыт и возможности для анализа соперников.
Соревнования расширяют географию. Если в I Играх стран СНГ участвовали девять стран, то во II – уже двадцать две. Следующие старты пройдут в 2025 году в Азербайджане.
Больше всех медалей домой увезла Россия. Серебро в итоговом зачете – у Беларуси. Тройку лидеров на II Играх стран СНГ замкнула сборная Узбекистана.
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Из столицы Беларуси на родину вылетели последние сборные спортсменов. Это команды по волейболу, мини-футболу, плаванию, боксу и борьбе.
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