Последних участников II Игр стран СНГ проводили домой в Минске

«Конечно, мы много сил вложили и в сборы, и в эти в соревнования, поэтому, я думаю, что у каждой есть и физический, и моральный спад, но, я думаю, что надо работать дальше. И каждый уже начинает работать в своих клубах, так что отдыхать некогда», – отметила капитан сборной России по волейболу Виктория Орлова.

Для юных спортсменов эти соревнования стали шансом показать свою работу за несколько лет. Теперь у них есть опыт и возможности для анализа соперников.

«У нас должна была быть Европа, нас не допустили. У нас должен был быть мир – нас не допустили. Поэтому для этих детей, которых мы сейчас собрали, для них, это были первые вообще международные соревнования. Сами соревнования показали, что у нас есть молодой резерв, на который может рассчитывать, как Беларусь, так и Россия, и другие страны, которые принимали участие», – подчеркнул главный тренер сборной России по волейболу Александр Кариков.

Соревнования расширяют географию. Если в I Играх стран СНГ участвовали девять стран, то во II – уже двадцать две. Следующие старты пройдут в 2025 году в Азербайджане.

Больше всех медалей домой увезла Россия. Серебро в итоговом зачете – у Беларуси. Тройку лидеров на II Играх стран СНГ замкнула сборная Узбекистана.