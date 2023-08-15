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Последних участников II Игр стран СНГ проводили домой в Минске

15.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последних участников II Игр стран СНГ проводили домой в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси провожают участников ll Игр стран СНГ. Накануне завершился десятидневный спортивный форум. Страна провела соревнования по двадцати видам спорта. Какие сувениры домой везут команды, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В национальном аэропорту сегодня много объятий и теплых слов. Из Минска домой вылетают последние сборные спортсменов. Это команды по волейболу, мини-футболу, плаванию, боксу и борьбе.

Рядом с бронзовыми медалями в чемоданах сборной Узбекистана по волейболу –магниты с достопримечательностями Минска, белорусские монеты на память и плюшевый Рысик. Кроме сувениров везут впечатления. Гастрономические – от супа холодник, визуальные – от видов столицы из номера.

«Что мне очень понравилось, даже если мы не местные, ваш народ нас очень хорошо поддержал, когда у нас шли игры. И даже против Беларуси, условно, кто-то даже за нас болел из белорусов», – рассказал игрок сборной Узбекистана по волейболу Парвиз Содиков.

Здесь же регистрацию на рейс ждали и девушки-волейболистки из России. Оставить мяч не смогли даже в аэропорту. Спортсменки взяли домой серебро и новых друзей. Сборную собирали со всей страны.

«Конечно, мы много сил вложили и в сборы, и в эти в соревнования, поэтому, я думаю, что у каждой есть и физический, и моральный спад, но, я думаю, что надо работать дальше. И каждый уже начинает работать в своих клубах, так что отдыхать некогда», – отметила капитан сборной России по волейболу Виктория Орлова.

Для юных спортсменов эти соревнования стали шансом показать свою работу за несколько лет. Теперь у них есть опыт и возможности для анализа соперников.

«У нас должна была быть Европа, нас не допустили. У нас должен был быть мир – нас не допустили. Поэтому для этих детей, которых мы сейчас собрали, для них, это были первые вообще международные соревнования. Сами соревнования показали, что у нас есть молодой резерв, на который может рассчитывать, как Беларусь, так и Россия, и другие страны, которые принимали участие», – подчеркнул главный тренер сборной России по волейболу Александр Кариков.

Соревнования расширяют географию. Если в I Играх стран СНГ участвовали девять стран, то во II – уже двадцать две. Следующие старты пройдут в 2025 году в Азербайджане.

Больше всех медалей домой увезла Россия. Серебро в итоговом зачете – у Беларуси. Тройку лидеров на II Играх стран СНГ замкнула сборная Узбекистана.



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Теги: Минск
 
 
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Из столицы Беларуси на родину вылетели последние сборные спортсменов. Это команды по волейболу, мини-футболу, плаванию, боксу и борьбе.
 
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