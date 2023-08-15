Погода в СНГ: Жара в Беларуси обновляет рекорды, крупный град прошел в Кыргызстане

Сейчас обслуживающая компания проводит очистку. Отключать воду не стали по просьбе жителей.

Кыргызстан

Восток Кыргызстана – в зоне сильных дождей. Ранее обильные осадки спровоцировали мощный сель, его последствия устраняли несколько дней. А накануне в Тюпском районе Иссык-Кульской области выпал град.

По ударом стихии оказались села Балбай, Кутургу и Фрунзе. Местные жители выложили в соцсетях кадры, на которых видно, что размер льдинок с перепелиное яйцо. Град сопровождался сильным ветром, который мог повредить деревья или ветхие постройки.

Беларусь

Яростный зной в Беларуси установил новый рекорд этого лета. В южных областях – плюс 34. Это на несколько градусов выше климатической нормы августа. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Повышается и риск пожаров. На большей части республики действует ограничение на посещение лесов. А вот, например, в Крупском районе Минской области, поход за грибами и ягодами и вовсе придется отложить. Спасатели предупредили жителей – из-за жары могут возникнуть перебои в энергосистеме и работе речного транспорта.

Таджикистан

В Душанбе – плюс 35 и ни капли дождя. А на юге страны, в Хатлонской области, жара под 40. Местные фермеры заканчивают сбор овощей и фруктов.



Яблоки, груши, арбузы, помидоры и огурцы отправляют в Душанбе. Во всех районах столицы заработали продовольственные ярмарки. Цены на тридцать процентов дешевле, чем в магазинах.