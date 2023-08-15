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Погода в СНГ: Жара в Беларуси обновляет рекорды, крупный град прошел в Кыргызстане
15.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве 15 августа плюс 26, а дальше будет еще теплее. Дожди взяли передышку до конца недели. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
На западе Казахстана жара до плюс 37-ми, в остальных областях ненастье не уступает место солнцу. Большую часть республики накрыли дожди с грозами в компании с сильным ветром. А в горных районах – осадки в виде мокрого снега.
Сейчас обслуживающая компания проводит очистку. Отключать воду не стали по просьбе жителей.
Кыргызстан
Восток Кыргызстана – в зоне сильных дождей. Ранее обильные осадки спровоцировали мощный сель, его последствия устраняли несколько дней. А накануне в Тюпском районе Иссык-Кульской области выпал град.
По ударом стихии оказались села Балбай, Кутургу и Фрунзе. Местные жители выложили в соцсетях кадры, на которых видно, что размер льдинок с перепелиное яйцо. Град сопровождался сильным ветром, который мог повредить деревья или ветхие постройки.
Беларусь
Яростный зной в Беларуси установил новый рекорд этого лета. В южных областях – плюс 34. Это на несколько градусов выше климатической нормы августа. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Повышается и риск пожаров. На большей части республики действует ограничение на посещение лесов. А вот, например, в Крупском районе Минской области, поход за грибами и ягодами и вовсе придется отложить. Спасатели предупредили жителей – из-за жары могут возникнуть перебои в энергосистеме и работе речного транспорта.
Таджикистан
В Душанбе – плюс 35 и ни капли дождя. А на юге страны, в Хатлонской области, жара под 40. Местные фермеры заканчивают сбор овощей и фруктов.
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О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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