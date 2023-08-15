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Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист

15.08.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист

Согласно отчету State of Mobile 2022 компании App Annie, по итогам 2021 года пользователи в среднем проводили около 4 часов 48 минут в мобильных приложениях в день. Благодаря приложениям бизнес получает дополнительную возможность для контакта с клиентами и повышает количество обращений к бренду. Поэтому приложения разрабатываются в первую очередь для улучшения пользовательского опыта. Чтобы софт качественно решал задачи пользователей и компании, нужно знать, для кого конкретно он создается и каких целей поможет достичь. В этой статье Media Director digital-агентства AMDG Ирина Буко эксклюзивно для «Про бизнес» объяснила, как понять, нужно ли вашей компании мобильное приложение и какие преимущества получает бизнес с его помощью.

Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист
Ирина Буко
Media Director digital-агентства AMDG

Какие задачи решает мобильное приложение?

Важно помнить, что мобильное приложение обладает набором функций, которые сложно осуществлять с помощью других каналов коммуникации. Мобильный софт помогает компаниям решать следующие задачи:

  • Персонализация взаимодействия.

Пользователям нравится чувствовать, что бренд заботится о них. Исследование Marketo показало, что 79% юзеров пользуются спецпредложением, только если оно персонализировано и основано на истории взаимодействия клиента и компании. Поэтому отправка push-уведомлений с уникальными условиями покупки, а также персональные рекомендации не только увеличивают вовлеченность, но и формируют лояльность потребителей к бренду.

  • Формирование лояльности.

Чтобы приложение положительно влияло на отношение клиентов к компании, важно предоставить пользователям уникальный функционал. Привлекательными могут стать скидка на покупку через приложение, эксклюзивная информация, которая доступна только в приложении, персональные рекомендации товаров и др. Приложение даже может стать способом внедрения программы лояльности. Благодаря таким методам можно улучшить показатели удержания клиентов и увеличить их средний чек.

  • Удержание клиентов.

Приложение дает широкие возможности для контакта с клиентом и взращивания доверия клиента к компании. По статистике, 75% пользователей отдают предпочтение компаниям, у которых есть программа лояльности. Благодаря приложению вы сможете не только привлечь больше пользователей, но и вести более эффективную коммуникацию с клиентами.

Приложение позволяет точно таргетировать рекламные сообщения и отправлять push-уведомления, которые будут вызывать желание посетить приложение и стимулировать повторные покупки. По данным Criteo, 40% пользователей взаимодействуют с push-уведомлениями в течение часа после их получения. К тому же подобные напоминания абсолютно бесплатны для компании, в отличие от email-рассылок, которые требуют денежных затрат.

Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист

  • Сбор данных.

О пользователях, которые установили приложение, можно получить больше информации, чем, например, о посетителе вашего сайта. Смартфоны как персональное средство связи хранят много личной информации, которая необходима маркетологам при создании таргетированных рассылок, рекламы, а также при анализе целевой аудитории бренда.

  • Увеличение частоты покупок.

По данным исследования App Annie, пользователи проводят в 7 раз больше времени в приложениях, чем в браузере. Такая посещаемость позволяет взаимодействовать с клиентом чаще и предлагать ему больше актуальных товаров. Статистика показывает, что 54% мобильных покупок совершается в приложениях для онлайн-шоппинга, тогда как через браузер покупают 46% пользователей.Зарегистрированные пользователи, заходя в приложение, быстрее решаются на покупки, т. к. им необходимо всего несколько кликов, чтобы оформить заказ.

Как оценить шансы приложения на успех?

  • Оцените объем и структуру трафика на вашем сайте.

Проанализируйте соотношение мобильного и десктопного трафика на вашем сайте. Если большинство пользователей (>50%) посещают ресурс с мобильного устройства, то приложение будет пользоваться спросом. Одной из проблем многих компаний является неадаптированность сайта под мобильные устройства. Это отталкивает клиентов и снижает объемы продаж. Приложение поможет упростить пользовательский опыт, а также собрать подробную информацию о клиентах, чтобы предоставлять им больше индивидуальных предложений.

  • Изучите поведение пользователей.

Исследования показывают, что 25% пользователей не возвращаются в приложение после первого визита. Чтобы заинтересовать пользователя и побудить его снова и снова посещать ваше приложение, важно обратить внимание на удобство навигации, оптимизацию внутренней работы приложения и другие аспекты юзабилити. Перед запуском проведите A/B-тестирование интерфейса и тщательно проработайте ценностное предложение для ваших будущих клиентов.

  • Определитесь с целью, которую вы хотите достичь.

Приложение подходит для улучшения взаимодействия с текущими клиентами. Уникальные возможности, удобный интерфейс, высокая скорость работы софта и качественная персонализация привлекают клиентов, упрощают коммуникацию и увеличивают вероятность заказа. Исследование Tekrevol показывает, что конверсия в покупку в приложениях ритейл-сетей на 94% выше, чем в мобильной версии сайта. А частота покупок тех клиентов, которые установили приложение, на 40,4% выше, чем тех, у кого приложение не скачано. Эти данные показывают, что пользователи не просто используют приложение после его установки, но и совершают активные действия.

Часто компании выбирают для себя и приложение, и сайт. Это хороший выход для тех случаев, когда бизнесу нужно одновременно достигать нескольких целей.

  • Следите за репутацией приложения.

Продвижение приложения предполагает не только использование платных способов привлечения клиентов, но и работу с репутацией. Отзывы помогают:

— исправить баги приложения;

— оптимизировать пользовательский опыт;

— повысить доверие к приложению.

Органические пользователи обращают внимание на рейтинг и отзывы чаще, чем те, кто устанавливает приложения благодаря рекламе. При этом ценность органических клиентов для бизнеса значительно выше. По данным AppsFlyer, LTV (показатель, отражающий прибыль, которую бизнес получает за время взаимодействия с конкретным клиентом, — прим. «Про бизнес») органических пользователей составляет примерно $ 20,63, тогда как неорганический пользователь в среднем приносит бизнесу около $ 7,10.

  • Оцените приложения конкурентов.

Проанализируйте приложения ваших конкурентов. Какие функции они внедрили в интерфейс? Какое УТП используют для привлечения пользователей? Какая у приложений динамика скачиваний? Важно оценить, когда в последний раз в софт были внедрены обновления. Если доработки совершаются часто, это говорит о популярности приложения среди пользователей.

Что делать, если мне не нужно мобильное приложение?

В случае когда предварительный анализ показал, что мобильный софт не будет пользоваться спросом у вашей аудитории, мы рекомендуем продвигать свои товары и услуги через сайт.

Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист

Сайт также является эффективным каналом продвижения ваших товаров и услуг. В зависимости от преследуемых целей и потребностей клиентов, он может быть как более, так и менее эффективен, чем приложение. Сайт предназначен для решения следующих задач:

  • Привлечение новых клиентов.

Несмотря на то, что приложения могут также ранжироваться в поиске, для сайта можно провести SEO-оптимизацию и повлиять на его позиции в выдаче. Тем не менее, без качественной оптимизации и комбинации с популярными способами продвижения (контекстная реклама, SEO-продвижение) сайт не сможет принести большой поток клиентов вашему бизнесу. Приложения в свою очередь могут попадать в различные рейтинги, которые обеспечивают большой приток органического трафика.

Для привлечения клиентов можно комбинировать оба способа. Сайт также может стать одним из каналов продвижения мобильного приложения.

  • Информирование о товарах/услугах.

На сайте можно обновлять данные чаще, чем в мобильном приложении. Перед тем как внедрить изменения в приложении, новая версия должна пройти модерацию. Если бизнес работает в сфере, где клиентам нужны подробные данные о товарах/услугах, то для увеличения продаж сайт будет более эффективен.

  • Формирование имиджа.

Информация о вашей компании, публикации и новости в блоге влияют на имидж бизнеса, а значит, и на продажи. Показывая компетенцию своих специалистов, рассказывая о достижениях и важных событиях, вы формируете уверенность в качестве ваших товаров/услуг и усиливаете доверие целевой аудитории. Доверие — это один из решающих критериев совершения покупки. Поэтому даже на первых этапах воронки правильно наполненный сайт помогает отклонить возражения пользователей и показать, почему им стоит выбирать именно вас.

Вывод

Безусловно, как сайт, так и приложение кроме плюсов имеют и свои минусы. Поэтому перед тем, как выбрать приоритетный способ коммуникации с клиентами, необходимо проанализировать, какие преимущества важны конкретно для вас, и с какими недостатками вы и ваши пользователи готовы мириться.

Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист

Тренд на внедрение мобильных приложений активно набирает обороты. Важно быть на волне с тенденциями и адаптировать бизнес под требования новых реалий. Использование приложения может не только улучшить коммуникацию с клиентом, но и заменить программу лояльности. Важно не забывать, что приложения подходят не каждой тематике бизнеса. Поэтому перед стартом работ необходимо проанализировать нишу и выбрать решение, которое максимально отвечает потребностям вашей компании и аудитории.

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Согласно отчету State of Mobile 2022 компании App Annie, по итогам 2021 года пользователи в среднем проводили около 4 часов 48 минут в мобильных приложениях в день. Благодаря...
 
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