Как понять, что вашему бизнесу нужно мобильное приложение: полезный чек-лист

Источник материала: ProBusiness





Согласно отчету State of Mobile 2022 компании App Annie, по итогам 2021 года пользователи в среднем проводили около 4 часов 48 минут в мобильных приложениях в день. Благодаря приложениям бизнес получает дополнительную возможность для контакта с клиентами и повышает количество обращений к бренду. Поэтому приложения разрабатываются в первую очередь для улучшения пользовательского опыта. Чтобы софт качественно решал задачи пользователей и компании, нужно знать, для кого конкретно он создается и каких целей поможет достичь. В этой статье Media Director digital-агентства AMDG Ирина Буко эксклюзивно для «Про бизнес» объяснила, как понять, нужно ли вашей компании мобильное приложение и какие преимущества получает бизнес с его помощью.

Ирина Буко

Media Director digital-агентства AMDG

Какие задачи решает мобильное приложение?

Важно помнить, что мобильное приложение обладает набором функций, которые сложно осуществлять с помощью других каналов коммуникации. Мобильный софт помогает компаниям решать следующие задачи:

Персонализация взаимодействия.

Пользователям нравится чувствовать, что бренд заботится о них. Исследование Marketo показало, что 79% юзеров пользуются спецпредложением, только если оно персонализировано и основано на истории взаимодействия клиента и компании. Поэтому отправка push-уведомлений с уникальными условиями покупки, а также персональные рекомендации не только увеличивают вовлеченность, но и формируют лояльность потребителей к бренду.

Формирование лояльности.

Чтобы приложение положительно влияло на отношение клиентов к компании, важно предоставить пользователям уникальный функционал. Привлекательными могут стать скидка на покупку через приложение, эксклюзивная информация, которая доступна только в приложении, персональные рекомендации товаров и др. Приложение даже может стать способом внедрения программы лояльности. Благодаря таким методам можно улучшить показатели удержания клиентов и увеличить их средний чек.

Удержание клиентов.

Приложение дает широкие возможности для контакта с клиентом и взращивания доверия клиента к компании. По статистике , 75% пользователей отдают предпочтение компаниям, у которых есть программа лояльности. Благодаря приложению вы сможете не только привлечь больше пользователей, но и вести более эффективную коммуникацию с клиентами.

Приложение позволяет точно таргетировать рекламные сообщения и отправлять push-уведомления, которые будут вызывать желание посетить приложение и стимулировать повторные покупки. По данным Criteo , 40% пользователей взаимодействуют с push-уведомлениями в течение часа после их получения. К тому же подобные напоминания абсолютно бесплатны для компании, в отличие от email-рассылок, которые требуют денежных затрат.





Сбор данных.

О пользователях, которые установили приложение, можно получить больше информации, чем, например, о посетителе вашего сайта. Смартфоны как персональное средство связи хранят много личной информации, которая необходима маркетологам при создании таргетированных рассылок, рекламы, а также при анализе целевой аудитории бренда.

Увеличение частоты покупок.

По данным исследования App Annie , пользователи проводят в 7 раз больше времени в приложениях, чем в браузере. Такая посещаемость позволяет взаимодействовать с клиентом чаще и предлагать ему больше актуальных товаров. Статистика показывает, что 54% мобильных покупок совершается в приложениях для онлайн-шоппинга, тогда как через браузер покупают 46% пользователей. Зарегистрированные пользователи, заходя в приложение, быстрее решаются на покупки, т. к. им необходимо всего несколько кликов, чтобы оформить заказ.

Как оценить шансы приложения на успех?

Оцените объем и структуру трафика на вашем сайте.

Проанализируйте соотношение мобильного и десктопного трафика на вашем сайте. Если большинство пользователей (>50%) посещают ресурс с мобильного устройства, то приложение будет пользоваться спросом. Одной из проблем многих компаний является неадаптированность сайта под мобильные устройства. Это отталкивает клиентов и снижает объемы продаж. Приложение поможет упростить пользовательский опыт, а также собрать подробную информацию о клиентах, чтобы предоставлять им больше индивидуальных предложений.

Изучите поведение пользователей.

Исследования показывают, что 25% пользователей не возвращаются в приложение после первого визита. Чтобы заинтересовать пользователя и побудить его снова и снова посещать ваше приложение, важно обратить внимание на удобство навигации, оптимизацию внутренней работы приложения и другие аспекты юзабилити. Перед запуском проведите A/B-тестирование интерфейса и тщательно проработайте ценностное предложение для ваших будущих клиентов.

Определитесь с целью, которую вы хотите достичь.

Приложение подходит для улучшения взаимодействия с текущими клиентами. Уникальные возможности, удобный интерфейс, высокая скорость работы софта и качественная персонализация привлекают клиентов, упрощают коммуникацию и увеличивают вероятность заказа. Исследование Tekrevol показывает, что конверсия в покупку в приложениях ритейл-сетей на 94% выше, чем в мобильной версии сайта. А частота покупок тех клиентов, которые установили приложение, на 40,4% выше , чем тех, у кого приложение не скачано. Эти данные показывают, что пользователи не просто используют приложение после его установки, но и совершают активные действия.

Часто компании выбирают для себя и приложение, и сайт. Это хороший выход для тех случаев, когда бизнесу нужно одновременно достигать нескольких целей.

Следите за репутацией приложения.

Продвижение приложения предполагает не только использование платных способов привлечения клиентов, но и работу с репутацией. Отзывы помогают:

— исправить баги приложения;

— оптимизировать пользовательский опыт;

— повысить доверие к приложению.

Органические пользователи обращают внимание на рейтинг и отзывы чаще, чем те, кто устанавливает приложения благодаря рекламе. При этом ценность органических клиентов для бизнеса значительно выше. По данным AppsFlyer , LTV (показатель, отражающий прибыль, которую бизнес получает за время взаимодействия с конкретным клиентом, — прим. «Про бизнес») органических пользователей составляет примерно $ 20,63, тогда как неорганический пользователь в среднем приносит бизнесу около $ 7,10.

Оцените приложения конкурентов.

Проанализируйте приложения ваших конкурентов. Какие функции они внедрили в интерфейс? Какое УТП используют для привлечения пользователей? Какая у приложений динамика скачиваний? Важно оценить, когда в последний раз в софт были внедрены обновления. Если доработки совершаются часто, это говорит о популярности приложения среди пользователей.

Что делать, если мне не нужно мобильное приложение?

В случае когда предварительный анализ показал, что мобильный софт не будет пользоваться спросом у вашей аудитории, мы рекомендуем продвигать свои товары и услуги через сайт.





Сайт также является эффективным каналом продвижения ваших товаров и услуг. В зависимости от преследуемых целей и потребностей клиентов, он может быть как более, так и менее эффективен, чем приложение. Сайт предназначен для решения следующих задач:

Привлечение новых клиентов.

Несмотря на то, что приложения могут также ранжироваться в поиске, для сайта можно провести SEO-оптимизацию и повлиять на его позиции в выдаче. Тем не менее, без качественной оптимизации и комбинации с популярными способами продвижения (контекстная реклама, SEO-продвижение) сайт не сможет принести большой поток клиентов вашему бизнесу. Приложения в свою очередь могут попадать в различные рейтинги, которые обеспечивают большой приток органического трафика.

Для привлечения клиентов можно комбинировать оба способа. Сайт также может стать одним из каналов продвижения мобильного приложения.

Информирование о товарах/услугах.

На сайте можно обновлять данные чаще, чем в мобильном приложении. Перед тем как внедрить изменения в приложении, новая версия должна пройти модерацию. Если бизнес работает в сфере, где клиентам нужны подробные данные о товарах/услугах, то для увеличения продаж сайт будет более эффективен.

Формирование имиджа.

Информация о вашей компании, публикации и новости в блоге влияют на имидж бизнеса, а значит, и на продажи. Показывая компетенцию своих специалистов, рассказывая о достижениях и важных событиях, вы формируете уверенность в качестве ваших товаров/услуг и усиливаете доверие целевой аудитории. Доверие — это один из решающих критериев совершения покупки. Поэтому даже на первых этапах воронки правильно наполненный сайт помогает отклонить возражения пользователей и показать, почему им стоит выбирать именно вас.

Вывод

Безусловно, как сайт, так и приложение кроме плюсов имеют и свои минусы. Поэтому перед тем, как выбрать приоритетный способ коммуникации с клиентами, необходимо проанализировать, какие преимущества важны конкретно для вас, и с какими недостатками вы и ваши пользователи готовы мириться.





Тренд на внедрение мобильных приложений активно набирает обороты. Важно быть на волне с тенденциями и адаптировать бизнес под требования новых реалий. Использование приложения может не только улучшить коммуникацию с клиентом, но и заменить программу лояльности. Важно не забывать, что приложения подходят не каждой тематике бизнеса. Поэтому перед стартом работ необходимо проанализировать нишу и выбрать решение, которое максимально отвечает потребностям вашей компании и аудитории.