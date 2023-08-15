Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в Махачкале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты стран СНГ соболезнуют в связи с трагедией в Дагестане. Свои телеграммы Владимиру Путину направили Касым-Жомарт Токаев , Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

«От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал в телеграмме глава Беларуси.

По последним данным, жертвами пожара и взрыва на АЗС в Махачкале стали 35 человек, в том числе трое детей, 80 пострадали.

В связи с трауром в Дагестане, произошли изменения в сетке телеканала «МИР». Вместо телевикторины «Игра в кино» сразу после вечернего выпуска новостей смотрите «Всемирные игры разума».