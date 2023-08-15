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Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в Махачкале
15.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты стран СНГ соболезнуют в связи с трагедией в Дагестане. Свои телеграммы Владимиру Путину направили
По последним данным, жертвами
В связи с трауром в Дагестане, произошли изменения в сетке телеканала «МИР». Вместо телевикторины «Игра в кино» сразу после вечернего выпуска новостей смотрите «Всемирные игры разума».
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По последним данным, жертвами пожара и взрыва на АЗС в Махачкале стали 35 человек.
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