Российские атомщики посетили Дворец Независимости в Минске с экскурсией

«Великолепные ощущения. Это был некий подарок нашим специалистам на завершающий этап ввода в эксплуатацию. Это, наверное, одна из лучших экскурсий среди тех, которые проводит наша организация сейчас», – отметил сотрудник российского предприятия по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций Андрей Мальцев.

«Впечатляет в Беларуси, что здесь все доступно, что можно побывать во дворце, где проходят важные переговоры, где работает президент. И мы замечаем, что в принципе в Беларуси так же, как и здесь, все впечатляет. Все аккуратно, все красиво, все очень нарядно. И мы это видим не только в Минске», – поделился впечатлениями сотрудник предприятия по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций Никита Долгополов.