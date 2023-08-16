ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российские атомщики посетили Дворец Независимости в Минске с экскурсией

16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские атомщики посетили Дворец Независимости в Минске с экскурсией

Процесс ввода второго энергоблока Белорусской АЭС находится на завершающей стадии. Новостью поделились сотрудники российского предприятия, которые занимаются пуско-наладочными работами на атомной станции, сообщает «МИР 24».

В честь финиша трудоемкого процесса они приехали на экскурсию во Дворец Независимости. Гостям показали залы и кабинеты, где проходят переговоры, международные встречи, вручаются госнаграды.

«Великолепные ощущения. Это был некий подарок нашим специалистам на завершающий этап ввода в эксплуатацию. Это, наверное, одна из лучших экскурсий среди тех, которые проводит наша организация сейчас», – отметил сотрудник российского предприятия по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций Андрей Мальцев.

«Впечатляет в Беларуси, что здесь все доступно, что можно побывать во дворце, где проходят важные переговоры, где работает президент. И мы замечаем, что в принципе в Беларуси так же, как и здесь, все впечатляет. Все аккуратно, все красиво, все очень нарядно. И мы это видим не только в Минске», – поделился впечатлениями сотрудник предприятия по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций Никита Долгополов.

К атомщикам на экскурсии присоединились сотрудники ключевых предприятий города Гродно.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам специалистов, процесс ввода второго энергоблока Белорусской АЭС на завершающей стадии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в Махачкале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.08.2023
Mir24.TV Belarus
16.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика