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Российские атомщики посетили Дворец Независимости в Минске с экскурсией
16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Процесс ввода второго энергоблока Белорусской АЭС находится на завершающей стадии. Новостью поделились сотрудники российского предприятия, которые занимаются пуско-наладочными работами на атомной станции, сообщает «МИР 24».
«Великолепные ощущения. Это был некий подарок нашим специалистам на завершающий этап ввода в эксплуатацию. Это, наверное, одна из лучших экскурсий среди тех, которые проводит наша организация сейчас», – отметил сотрудник российского предприятия по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций Андрей Мальцев.
К атомщикам на экскурсии присоединились сотрудники
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По словам специалистов, процесс ввода второго энергоблока Белорусской АЭС на завершающей стадии.
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