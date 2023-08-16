20 кофеен за 20 дней. Популярная франшиза устроила бизнес-челлендж по открытию кофе-поинтов

Источник материала: ProBusiness





Франшиза «Кофе Саунд» запустила амбициозный челлендж — сеть собираются пополнить двадцатью кофейнями всего за 20 дней. Сейчас в сети уже около 130 кофеен, но совсем скоро их станет больше 150. Следить за челленджем можно в Telegram-канале основателя сети Никиты Чакова.

Возможно ли открывать по одной кофейне в день? Задача не простая, но, по словам Никиты Чакова, выполнимая.

— «Кофе Саунд» — это один из самых быстрорастущих брендов в Беларуси. Чтобы выйти на такой темп роста, от нас потребовалась определенная выдержка, усилия, изменения в бизнес-процессах и стандартах. Проделано много работы над ошибками, чтобы такой рост стал возможен. В команде за последнее время прибавилось много новых, опытнейших в своих сферах людей из различных известных на рынке компаний, — прокомментировал Никита.

В сети будут запускать по одной кофейне в формате самообслуживания каждый день. Если в какой-то из дней новый кофе-поинт не откроется, сети придется прирастать сразу на несколько точек за день.

Челлендж «20 за 20» стартовал 9 августа. На момент публикации этой новости, кофейни уже открылись в Пинске, Несвиже и по 2 в Гомеле и Витебске. Это значит, что уже 6 новых кофеен запущены.

— В Пинске кофейня самообслуживания в ТЦ «Билд» в первый день работы уже показывает классные результаты. Продано 59 напитков за день, — поделился партнер сети Павел.





О сети «Кофе Саунд»

Кофе Саунд — это сеть кофеен с предсказаниями на донышке стаканчика. 2 года назад компания запустила новый формат объектов — кофейни самообслуживания «Кофе Саунд Express». На данный момент открыто уже более 100 таких кофеен по Беларуси. Каждый гость может насладиться ароматным кофе и другими вкусными напитками, выбрав их самостоятельно и оплатив на специальном терминале.





Несколько интересных фактов о кофейнях самообслуживания «Кофе Саунд Express»:

- инвестиции от 4540 $ «под ключ» с учетом всех платежей;

- 2−5 часов на управление бизнесом без персонала;

- продажи 35−40 стаканчиков кофе в день = 1000 бел. руб. чистой прибыли в месяц;

- низкие риски уйти в минус: точка 0 = 12−15 стаканчиков в день;

- есть возможность легко сменить локацию, если продажи не пойдут;

- средняя выручка кофе-поинта по сети — 130 руб. в день (35 стаканчиков на 1 кофейню);

- запуск кофейни «под ключ» занимает 3−4 недели (включая полный курс обучения партнеров);

- бренд «Кофе Саунд» на рынке почти 10 лет;

- открыто более 100 кофеен в формате самообслуживания;

- сеть оказывает сопровождение по поиску места для запуска кофейни.





Почему формат самообслуживания становится все более популярным?

Во-первых, благодаря качеству напитко в: 100% Арабика и только натуральное молоко.

в: 100% Арабика и только натуральное молоко. Во-вторых, за счет низких цен . Без необходимости нанимать бариста, владельцы кофеен могут существенно сократить свои издержки, а соответственно и снизить цены. Средняя стоимость капучино — 3,3 бел. руб.

. Без необходимости нанимать бариста, владельцы кофеен могут существенно сократить свои издержки, а соответственно и снизить цены. Средняя стоимость капучино — 3,3 бел. руб. Третье преимущество формата самообслуживания — скорость. Без очередей за 60 секунд — кофе готов.

Сеть кофеен «Кофе Саунд» предоставляет все необходимое для запуска кофейни самообслуживания. Владельцы франшизы получают полную поддержку и сопровождение на всех этапах открытия и ведения бизнеса. От помощи в выборе и оценке помещения до обучения персонала и маркетинговой поддержки — все это входит в пакет услуг для партнеров.

Если вы ищете бизнес-идею с низкими рисками и небольшими вложениями, стоит обратить внимание на формат кофеен самообслуживания «Кофе Саунд Express».