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20 кофеен за 20 дней. Популярная франшиза устроила бизнес-челлендж по открытию кофе-поинтов
16.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Франшиза
Возможно ли открывать по одной кофейне в день? Задача не простая, но, по словам Никиты Чакова, выполнимая.
— «Кофе Саунд» — это один из самых быстрорастущих брендов в Беларуси. Чтобы выйти на такой темп роста, от нас потребовалась определенная выдержка, усилия, изменения в бизнес-процессах и стандартах. Проделано много работы над ошибками, чтобы такой рост стал возможен. В команде за последнее время прибавилось много новых, опытнейших в своих сферах людей из различных известных на рынке компаний, — прокомментировал Никита.
В сети будут запускать по одной кофейне в формате самообслуживания каждый день. Если в какой-то из дней новый кофе-поинт не откроется, сети придется прирастать сразу на несколько точек за день.
Челлендж «20 за 20» стартовал 9 августа. На момент публикации этой новости, кофейни уже открылись в Пинске, Несвиже и по 2 в Гомеле и Витебске. Это значит, что уже 6 новых кофеен запущены.
— В Пинске кофейня самообслуживания в ТЦ «Билд» в первый день работы уже показывает классные результаты. Продано 59 напитков за день, — поделился партнер сети Павел.
О сети «Кофе Саунд»
Кофе Саунд — это сеть кофеен с предсказаниями на донышке стаканчика. 2 года назад компания запустила новый формат объектов — кофейни самообслуживания «Кофе Саунд Express». На данный момент открыто уже более 100 таких кофеен по Беларуси. Каждый гость может насладиться ароматным кофе и другими вкусными напитками, выбрав их самостоятельно и оплатив на специальном терминале.
Несколько интересных фактов о кофейнях самообслуживания «Кофе Саунд Express»:
- инвестиции от 4540 $ «под ключ» с учетом всех платежей;
Почему формат самообслуживания становится все более популярным?
Сеть кофеен «Кофе Саунд» предоставляет все необходимое для запуска кофейни самообслуживания. Владельцы франшизы получают полную поддержку и сопровождение на всех этапах открытия и ведения бизнеса. От помощи в выборе и оценке помещения до обучения персонала и маркетинговой поддержки — все это входит в пакет услуг для партнеров.
Если вы ищете бизнес-идею с низкими рисками и небольшими вложениями, стоит обратить внимание на формат кофеен самообслуживания «Кофе Саунд Express».
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Франшиза «Кофе Саунд» запустила амбициозный челлендж - сеть собираются пополнить двадцатью кофейнями всего за 20 дней. Сейчас в сети уже около 130 кофеен, но совсем...
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