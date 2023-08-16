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Президент Беларуси и губернатор Томской области обсудили развитие взаимной торговли

16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси и губернатор Томской области обсудили развитие взаимной торговли
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сотрудничество ученых Беларуси и Томской области обсудили в Минске. Там прошла встреча президента Александра Лукашенко с главой российского региона Владимиром Мазуром, сообщает «МИР 24».

«Мы должны грамотно и рационально использовать высочайшие компетенции друг друга. Хорошим примером такой интеллектуальной кооперации может стать реализация вашими учеными совместно с нашей Академией наук и компаниями проекта по производству транзисторов для аэрокосмического и специального назначения, что весьма актуально», – подчеркнул президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Минск и Томск будут сотрудничать по многим направлениям. Например, в аграрной сфере от поставок техники до селекции овощей и зерновых. Беларусь может обеспечить российский регион лифтами, пассажирской и сельхозтехникой, отметил Александр Лукашенко.

«Где-то компетенций больше у Беларуси, где-то – у России. И сегодня лучше говорить уже не об импортозамещении, а об импортоопережении или независимости от импорта. Это более подходяще. Мы имеем все для того, чтобы идти вперед и быть конкурентными мировым стандартам, в сфере высоких технологий», – отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

В прошлом году объем взаимной торговли между партнерами вырос почти на 50 процентов и достиг 23-х миллионов долларов. Александр Лукашенко поставил цель как минимум удвоить эти показатели.



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Теги: Минск
 
 
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