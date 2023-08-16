|
Президент Беларуси и губернатор Томской области обсудили развитие взаимной торговли
16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество ученых Беларуси и Томской области обсудили в Минске. Там прошла встреча президента Александра Лукашенко с главой российского региона Владимиром Мазуром, сообщает «МИР 24».
Минск и Томск будут сотрудничать по многим направлениям. Например, в аграрной сфере от поставок техники до селекции овощей и зерновых. Беларусь может обеспечить российский регион лифтами, пассажирской и сельхозтехникой, отметил Александр Лукашенко.
В прошлом году объем взаимной торговли между партнерами
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Александра Лукашенко, товарооборот может быть вдвое выше текущих показателей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)