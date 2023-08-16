«Козырь в рукаве работодателя». Как зарплатный проект влияет на лояльность сотрудников к компании

Источник материала: ProBusiness



Ирина Стец. Фото предоставлено БНБ-Банком

Выбор зарплатного проекта многие компании воспринимают как формальность — мол, сотрудник просто оформит карту там, где ему скажут на работе. Но такой подход лишает бизнес важного инструмента влияния на лояльность и удовлетворенность сотрудников. Поговорили с Ириной Стец, руководителем отдела продаж зарплатных проектов в БНБ-Банке , о том, как грамотный выбор зарплатного проекта может стать «козырем» в рукаве работодателя.

— Ирина, по вашему опыту, как в компаниях выбирают зарплатный проект? На что чаще всего обращают внимание?

— Сегодня компании выбирают прогрессивные и клиентоориентированные банки. И, помимо поиска наиболее выгодных для бизнеса условий, им важно, какие бонусы будут получать их сотрудники.

— Поправьте, если мы не правы, но зарплатный проект — это обычно формальность? Организация просто отправляет сотрудника завести карту подходящего банка. Зачем бизнесу тратить время на выбор зарплатного проекта для сотрудников?

— Оптимальный зарплатный проект — это сегодня важный элемент работы со своими сотрудниками. С помощью грамотного выбора зарплатного проекта организация поощряет, дает понять, что компании важны благополучие и комфорт команды. И это может значительно повысить ее лояльность: работник будет ценить работодателя, который о нем заботится, предоставляя преимущества.

Зарплатный проект с особыми выгодами актуален не только для повышения лояльности команды, но и для формирования привлекательного HR-бренда на рынке. При найме хороший зарплатный проект можно использовать как козырь, повышая ценность компании в глазах перспективного сотрудника уже на этапе собеседования.



Ирина Стец. Фото предоставлено БНБ-Банком

— В большинстве компаний сотрудникам просто сообщают, в каком банке нужно завести карту. Может ли работник сам принимать решение, где ему обслуживаться?

— Как показывает практика, крупные компании обслуживаются в разных банках и зачастую сотрудничают в рамках зарплатного проекта с ними же. Если штат организации достаточно большой, например, численностью в 1400-2000 человек, то компания может предоставить сотрудникам право выбора.

Но если речь идет о малом и среднем бизнесе, где штат — от 10 до 300 человек, то, как правило, сотрудники принимают условия компании. Организация выбирает один банк для обслуживания и работает с ним по всем направлениям: в рамках зарплатного проекта, кредитования, РКО, лизинга и так далее.

При этом у сотрудника, согласно Трудовому кодексу, есть право самостоятельно выбирать, в каком банке обслуживаться. Для этого достаточно достигнуть договоренности с бухгалтерией компании. В целом, все зависит от лояльности собственника бизнеса к такому решению сотрудников.

— В БНБ-Банке недавно появился новый зарплатный проект «Зарплата на 1-2-3» . Почему вы видели в этом необходимость? Был ли запрос со стороны рынка?

— Конечно, мы не стоим на месте. Видим спрос — и сразу формируем предложение. У нас есть действующий флагманский продукт — карточка 1-2-3, которая пользуется популярностью. Людям приятно каждый месяц получать бонусы от всех своих покупок. При этом карточкой 1-2-3 можно оплатить покупки не только в Беларуси, но и в зарубежных интернет-магазинах и любых магазинах по всему миру — это Mastercard.

Мы видели высокую востребованность продукта, поэтому провели анализ по клиентам БНБ-Банка. Выяснилось, что у многих даже действующих зарплатных клиентов открыты виртуальные карточки 1-2-3 и они ими активно пользуются.



Ирина Стец. Фото предоставлено БНБ-Банком

Кроме того, мы регулярно изучаем обратную связь от бизнеса и видим, чего компаниям хотелось бы. Мы поняли, что рынку нужен зарплатный пакет, который дает больше возможностей: овердрафт, высокий манибэк, спецусловия для членов семьи. Поэтому мы решили создать и внедрить его в нашем банке.

— Вы отметили, что современный зарплатный проект должен предусматривать широкие возможности для пользователя. Какие возможности клиент получает в рамках проекта «Зарплата на 1-2-3»?

— В первую очередь, конечно же, высокий манибэк. Это редкая, я бы даже сказала, исключительная ситуация на рынке, когда зарплатный проект включает карты с манибэком. У БНБ-Банка он достигает 15% от покупок в партнерской сети.

Далее — экономия рабочего времени. Чтобы оформить зарплатную карточку, не нужно тратить время на поездки в банк: все можно сделать дистанционно — достаточно установить мобильное приложение BNB-Bank и сделать запрос на выпуск карточки.

Кроме того, организация может заказать массовый выпуск карточек для сотрудников с доставкой в свой офис. Мы работаем оперативно, так что буквально за несколько дней карты будут у владельцев.



Ирина Стец. Фото предоставлено БНБ-Банком

Есть особые преимущества зарплатного проекта и для руководителей — возможность оформить бесплатные премиальные карты Visa Infinite.

— За счет чего БНБ-Банку удалось обеспечить такой высокий манибэк по зарплатному проекту?

— Есть множество компаний, которые заинтересованы в том, чтобы привлечь наших клиентов в качестве своих покупателей и потребителей услуг. И манибэк — это ключевое преимущество, которое привлекает потребителей. Ведь приятно просто делать нужные покупки и получать за это ощутимый денежный бонус. А повышенный манибэк у компаний-партнеров — до 15% — стимулирует активнее покупать именно у них.

У нас широкая партнерская сеть, которую мы постоянно расширяем: новые возможности получать манибэк появляются практически каждую неделю.

— «Зарплата на 1-2-3» предусматривает бонусы для родственников сотрудников. Почему вы посчитали необходимым включить их в зарплатный проект?

— Мы хотели сформировать действительно особенный зарплатный проект, который предусматривает заботу и о членах семьи сотрудников компании. Часто нужно перевести деньги пожилым родителям, сыну-студенту, супругу и удобно это делать в рамках одного банка, без комиссии. И со всеми возможностями карточки 1-2-3: манибэк, бесплатное снятие наличных во всех банкоматах страны. Бонусы повышают лояльность членов семьи к банку — кто-то может стать клиентом, порекомендовать другим, запустив «сарафанное радио». Благодаря этому число наших новых клиентов постоянно растет.

— Проект «Зарплата на 1-2-3» только запустился. Вы уже видите к нему интерес?

— Да, уже есть первые результаты. Мы только вчера запустили этот зарплатный проект, а сегодня более десятка компаний уже направили заявку на его оформление. И это только начало. Уверена, что проект «Зарплата на 1-2-3» очень скоро станет одним из самых востребованных на рынке.