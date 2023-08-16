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Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг на турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати.

34-летняя Азаренко обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову, посеянную под 11-м номером. Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Во втором круге белорусская теннисистка встретится с победительницей матча между Донной Векич из Хорватии и американкой Дженнифер Брэди. Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет более $2,7 миллиона.

Ранее Азаренко обыграла россиянку Дарью Касаткину в третьем круге Уимблдона.



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Белорусская теннисистка обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову.
 
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