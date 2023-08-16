|
Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг на турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати.
Во втором круге белорусская теннисистка встретится с победительницей матча между Донной Векич из Хорватии и американкой Дженнифер Брэди. Призовой фонд турнира в Цинциннати составляет более $2,7 миллиона.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)