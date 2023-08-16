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Месть и халатность: почему малый бизнес уязвим для киберугроз и как обезопасить компанию от этого
16.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Существует мнение, что малый и средний бизнес не представляет большого интереса для киберзлоумышленников. Однако
Халатность и случайные ошибки
— Согласно ежегодному исследованию Kaspersky «Информационная безопасность бизнеса», в 2021—2022 году около 22% всех утечек в секторе малого и среднего бизнеса во всем мире произошли по вине сотрудников. Для сравнения — кибератака стала причиной утечки лишь в 9% случаев.
Есть много вариантов, как именно сотрудники могут непреднамеренно спровоцировать серьезный инцидент кибербезопасности. Вот основные из них:
Потерянный ноутбук в аэропорту или такси, на котором хранятся незащищенные корпоративные данные, — типичный пример, который может стать кошмаром для неподготовленного IТ-отдела. Некоторые компании, чтобы решить эту проблему, разрешают сотрудникам работать только в офисе на проверенных ПК, на которых значительно ограничены возможности по отправке данных, а также запрещено использование USB-носителей. Но такие возможности есть не у всех. Для малого и среднего бизнеса особенно важна гибкость и возможность подключиться к работе откуда угодно. Идеальное решение проблем, связанных с возможной потерей устройства, — это полное или частичное шифрование корпоративных данных. В этом случае при краже ноутбука или USB-накопителя получить доступ к данным без пароля будет невозможно.
Иногда атакующие отправляют письма якобы от руководителя с неофициального адреса с просьбой выполнить задание с пометкой «срочно». Новичка могут попросить, например, перечислить средства подрядчику или купить подарочные сертификаты на определенную сумму. В сообщении подчеркивается, что важно сделать это как можно скорее. Злоумышленники делают акцент на срочности, чтобы не оставить сотруднику время для обдумывания или консультации с кем-либо из коллег.
Жажда мести
Бывает и так, что действующий или уволенный сотрудник хочет намеренно навредить своей компании. Один из примеров намеренного вредительства — когда бывший сотрудник компании, которая поставляла медицинское оборудование, саботировал поставки клиентам. После того как его уволили, он использовал секретную учетную запись, чтобы задержать доставку. Поскольку медицинская компания не смогла доставить оборудование вовремя, ей пришлось приостановить все бизнес-процессы, причем перебои продолжались еще несколько месяцев. В итоге компания обратилась в правоохранительные органы.
Ещё один подобный случай — когда уволившийся ИТ-сотрудник изменил пароль от учетной записи компании в Google и тем самым лишил своих бывших коллег доступа к почте, а также заблокировал более чем 2 тысячам студентов доступ к учебным материалам.
Какие меры кибербезопасности может предпринять малый и средний бизнес
Любой компании, вне зависимости от ее размера и отрасли, важно проводить для сотрудников обучающие тренинги. Это позволит избежать распространенных ошибок в области кибербезопасности.
Еще одна ключевая мера — внедрение технологических решений для защиты корпоративных устройств, которые дают возможность обнаруживать угрозы и своевременно реагировать на них, чтобы снизить риск возникновения последствий в результате кибератак и утечек данных. Также можно обратиться к поставщикам услуг кибербезопасности, чтобы они помогали расследовать атаки и грамотно им противостоять.
Сверьтесь с чек-листом от Kaspersky:
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Существует мнение, что малый и средний бизнес не представляет большого интереса для киберзлоумышленников. Однако исследование компании StrongDM показало, что только...
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