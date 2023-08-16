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Погода в СНГ: Беларусь накрыла тропическая жара, в горах Казахстана выпал снег
16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ростовское лето пришло в Москву – воздух в городе раскалился до плюс 27 и это не предел. Такая погода характерна скорее для юга России, а не для столицы, сообщили в Гидрометцентре. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Погода напоминает жителям Кыргызстана о том, что лето заканчивается. Пока в Бишкеке плюс 28, но холодный ветер с севера обрушит температуру и принесет дожди.
В Суусамырской долине Чуйской области зима перепутала сезоны. Температура снизилась до критических для августа, плюс пяти-шести градусов и выпал снег. Так сейчас выглядят высокогорные пастбища – высота сугробов около 10 сантиметров.
Казахстан
В Казахстане погодные контрасты. В горах Алматы – снег, но лепить снеговиков сейчас опасно. Спасатели предупредили об угрозе селя. В остальных регионах пляжное настроение. Температура снова растет – на западе плюс 35 и выше.
Беларусь
В Беларуси – тропический зной. В Гродно и Бресте до плюс 33-х, в столице всего на пару градусов прохладнее. Минздрав советует сократить уличные прогулки. Особенно, с 11 до 17 часов, в это время уровень солнечной активности максимальный.
Осадков белорусам сегодня ждать не стоит, будет только имитация дождя. В Минской области МЧС проводит учения. По легенде в Стародорожском районе объявили штормовое предупреждение. Спасатели отрабатывают навыки по устранению последствий урагана.
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О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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