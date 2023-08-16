Погода в СНГ: Беларусь накрыла тропическая жара, в горах Казахстана выпал снег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ростовское лето пришло в Москву – воздух в городе раскалился до плюс 27 и это не предел. Такая погода характерна скорее для юга России, а не для столицы, сообщили в Гидрометцентре. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Погода напоминает жителям Кыргызстана о том, что лето заканчивается. Пока в Бишкеке плюс 28, но холодный ветер с севера обрушит температуру и принесет дожди.

В Суусамырской долине Чуйской области зима перепутала сезоны. Температура снизилась до критических для августа, плюс пяти-шести градусов и выпал снег. Так сейчас выглядят высокогорные пастбища – высота сугробов около 10 сантиметров.

Казахстан

В Казахстане погодные контрасты. В горах Алматы – снег, но лепить снеговиков сейчас опасно. Спасатели предупредили об угрозе селя. В остальных регионах пляжное настроение. Температура снова растет – на западе плюс 35 и выше.

Почему климат «съехал с катушек» и какие точки невозврата уже пройдены?

