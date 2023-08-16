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Погода в СНГ: Беларусь накрыла тропическая жара, в горах Казахстана выпал снег

16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Беларусь накрыла тропическая жара, в горах Казахстана выпал снег
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ростовское лето пришло в Москву – воздух в городе раскалился до плюс 27 и это не предел. Такая погода характерна скорее для юга России, а не для столицы, сообщили в Гидрометцентре. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Погода напоминает жителям Кыргызстана о том, что лето заканчивается. Пока в Бишкеке плюс 28, но холодный ветер с севера обрушит температуру и принесет дожди.

В Суусамырской долине Чуйской области зима перепутала сезоны. Температура снизилась до критических для августа, плюс пяти-шести градусов и выпал снег. Так сейчас выглядят высокогорные пастбища – высота сугробов около 10 сантиметров.

Казахстан

В Казахстане погодные контрасты. В горах Алматы – снег, но лепить снеговиков сейчас опасно. Спасатели предупредили об угрозе селя. В остальных регионах пляжное настроение. Температура снова растет – на западе плюс 35 и выше.

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Купальный сезон продолжается и в Карагандинской области. Отдыхающих просят соблюдать правила безопасности на воде. Так серфинг на Балхаше едва не привел к трагедии. Двое экстремалов на доске отплыли слишком далеко. Добраться до берега помогли спасатели.

Беларусь

В Беларуси – тропический зной. В Гродно и Бресте до плюс 33-х, в столице всего на пару градусов прохладнее. Минздрав советует сократить уличные прогулки. Особенно, с 11 до 17 часов, в это время уровень солнечной активности максимальный.

Осадков белорусам сегодня ждать не стоит, будет только имитация дождя. В Минской области МЧС проводит учения. По легенде в Стародорожском районе объявили штормовое предупреждение. Спасатели отрабатывают навыки по устранению последствий урагана.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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