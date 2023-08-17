ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министр обороны Беларуси отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с Китаем

17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр обороны Беларуси отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с Китаем
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Китай вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества. А отношения стран построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Об этом заявил Виктор Хренин. Министр обороны Беларуси встретился с китайским коллегой – Ли Шанфу посещает Минск с официальным визитом, сообщает «МИР 24».

«От всех военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь сердечно поздравляем вас с 96-годовщиной образования Народно-освободительной армией Китая. Сегодня она является надежной защитой интересов вашей родины. Одной из опор стабильности не только в Азиатско-Тихеанском регионе, но и во всем мире», – подчеркнул Виктор Хренин.

Между Минском и Пекином установлены отношения всестороннего стратегического партнерства. Есть немало проектов в торгово-экономической и научно-технической областях, это перспективные направления. На встрече министры обсудили также расширение военного и военно-технического сотрудничества.

В рамках официального визита Ли Шинфу посетит военные объекты Вооруженных Сил Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе встречи в Минске министры обороны двух стран обсудили вопросы расширения военного и военно-технического сотрудничества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: Беларусь накрыла тропическая жара, в горах Казахстана выпал снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2023
Mir24.TV Belarus
17.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика