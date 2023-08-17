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Министр обороны Беларуси отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с Китаем
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Китай вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества. А отношения стран построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Об этом заявил Виктор Хренин. Министр обороны Беларуси встретился с китайским коллегой – Ли Шанфу посещает Минск с официальным визитом, сообщает «МИР 24».
Между Минском и Пекином установлены отношения всестороннего стратегического партнерства. Есть немало проектов в торгово-экономической и научно-технической областях, это перспективные направления. На встрече министры обсудили также расширение военного и военно-технического сотрудничества.
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В ходе встречи в Минске министры обороны двух стран обсудили вопросы расширения военного и военно-технического сотрудничества.
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