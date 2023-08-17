Министр обороны Беларуси отметил беспрецедентный уровень сотрудничества с Китаем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Китай вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества. А отношения стран построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Об этом заявил Виктор Хренин. Министр обороны Беларуси встретился с китайским коллегой – Ли Шанфу посещает Минск с официальным визитом, сообщает «МИР 24».

«От всех военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь сердечно поздравляем вас с 96-годовщиной образования Народно-освободительной армией Китая. Сегодня она является надежной защитой интересов вашей родины. Одной из опор стабильности не только в Азиатско-Тихеанском регионе, но и во всем мире», – подчеркнул Виктор Хренин.

Между Минском и Пекином установлены отношения всестороннего стратегического партнерства. Есть немало проектов в торгово-экономической и научно-технической областях, это перспективные направления. На встрече министры обсудили также расширение военного и военно-технического сотрудничества.



В рамках официального визита Ли Шинфу посетит военные объекты Вооруженных Сил Беларуси.