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О чем пишут мировые СМИ: опознание жертв пожара на Гавайях и 700 лет тюрьмы для Трампа

16.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Гавайев начали публиковать имена погибших при пожаре. По последним данным, огонь унес жизни 106 человек, сообщает The Guardian. Стало известно, что погибли жители Лахайны Роберт Дикман (74) и Бадди Джанток (79), еще три жертвы уже опознаны. Лесные пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными за последние 100 лет и пятыми по числу жертв за всю историю страны. Огонь уничтожил почти все здания в городе Лахайна (население – 13 тысяч человек). Местной энергетической компании грозит иск за то, что она не отключила электричество при сильном ветре – падающие столбы и провода под напряжением искрились и провоцировали возгорания.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили четвертое обвинение за последние пять месяцев. Жюри присяжных 14 августа обвинило его наряду с 18 другими лицами в заговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года в штате Джорджия, сообщает The Independent. Всего бывшему главе государства грозит более 90 обвинений, по которым он может быть приговорен к тюремному сроку в 700 лет. По словам экспертов, вряд ли Трамп проведет за решеткой несколько столетий, но риск попасть в тюрьму на определенное время для него весьма велик.

В Казахстане стартовал проект по цифровизации малокомплектных сельских школ. В шести регионах начались курсы по повышению квалификации руководителей и учителей, сообщает «Казахстанская правда». Обучение проходят более двух тысяч педагогов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Им предстоит освоить, в частности, стратегии и приемы цифрового формата обучения и онлайн-сервисы для предоставления обратной связи.

В гомельском Институте радиобиологии (Беларусь) представили новые разработки. Так, выдан патент на фитодобавку из лишайников – SPF экстракта этих растений может достигать 50, сообщает «Беларусь сегодня». Исследования также показали, что вещества, получаемые из лишайников, способны многократно увеличивать гибель опухолевых клеток. Также в списке перспективных разработок: порошки, таблетки и капсулы из спирулины.

В Чолпон-Ате состоится Кубок мира по самбо. В мероприятии примут участие спортсмены из других стран, в частности, из Туркменистана, сообщает Turkmenportal. На Кубке мира будут разыграны медали в спортивном и боевом самбо среди мужчин и женщин. Турнир состоится 19-20 августа. На соревнования также прибудут самбисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Китая, Камеруна, Хорватии, Грузии, Румынии, Сербии, Франции, Болгарии, Израиля, Армении, Индонезии, России и Беларуси.



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На Гавайях начали публиковать имена погибших при лесных пожарах. Дональду Трампу предъявили четвертое обвинение за пять месяцев.
 
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