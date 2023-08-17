Экскурсии для работников предприятий провели во Дворце Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работники нефтяной, газовой и топливной промышленности посетили Дворец независимости в Минске. Экскурсию приурочили к профессиональному дню. Его в стране отметят третьего сентября, сообщает «МИР 24».



«Это поощрение для самых-самых активных, интересующихся, любопытных. Для их дальнейшего развития это очень важно, и национальные традиции подчеркивает. Национальный туризм – одно из направлений деятельности нашей молодежи», – сказала начальник сектора социального развития и идеологической работы предприятия Юлия Калашникова.

«Как только вошли во Дворец независимости, сразу удивил масштаб. Очень большое впечатление произвели все эти картины, орнаменты, рисунки, включая помещения, в которых происходят все переговоры. Очень классно. Я советую каждому белорусу здесь побывать», – сообщил инженер по охране окружающей среды Евгений Креч.

Гостям показали залы и кабинеты, где проходят торжественные церемонии, международные встречи, вручаются госнаграды. Участники экскурсии узнали тонкости дворцовых будней и сделали уникальные фото.



Сегодняшний день насыщен на экскурсии. Дворец Независимости посетил и коллектив Белорусской железной дороги.