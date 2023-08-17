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Экскурсии для работников предприятий провели во Дворце Независимости в Минске
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Работники нефтяной, газовой и топливной промышленности посетили Дворец независимости в Минске. Экскурсию приурочили к профессиональному дню. Его в стране отметят третьего сентября, сообщает «МИР 24».
«Это поощрение для самых-самых активных, интересующихся, любопытных. Для их дальнейшего развития это очень важно, и национальные традиции подчеркивает. Национальный туризм – одно из направлений деятельности нашей молодежи», – сказала начальник сектора социального развития и идеологической работы предприятия Юлия Калашникова.
Гостям показали залы и кабинеты, где проходят торжественные церемонии, международные встречи, вручаются госнаграды. Участники экскурсии узнали тонкости дворцовых будней и сделали уникальные фото.
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Участники экскурсии узнали тонкости дворцовых будней и сделали уникальные фото.
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