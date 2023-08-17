ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как проводится закупка овощей и фруктов у населения в Беларуси?

17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как проводится закупка овощей и фруктов у населения в Беларуси?
 Фото: МТРК «Мир»

Грецкие орехи, арбузы и фасоль – в Беларуси правительство расширяет линейку принимаемых видов продукции у населения. В сезон сбора урожая в стране традиционно открывают точки приема. Насколько популярен такой бизнес «с огорода» и можно ли на нем заработать, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

С ведрами голубики и мешками картофеля – сельчанка Наталья Лапо ходит в магазин со своими продуктами, чтобы сдать. Выращивает их сама или собирает в лесу. И занятие для души и дополнительный заработок.

«В лесу у нас место есть свое, которое мы знаем. И себе оставляем, и сдаем. Это труд, но и копейка – где-то что-то ребенку купить», – рассказала жительница деревни Поплавы Наталья Лапо.

Овощи и фрукты с грядок в точках приема ждут рано утром. Принимают по строгим стандартам.

«Вот такая должна быть свекла. Все рассчитано на капризность покупателя. Кто-то хочет маленькую взять, кто-то хочет большую взять. Так же и огурчики имеют свой диаметр или, можно сказать, длину. Чтобы было удобно закатать в баночку, ну а побольше – накрошить в салат» – показывает продавец Надежда Красовская.

После оценки внешнего вида товар проверяют на содержание нитратов, пестицидов, вредных примесей. Если все в норме, продукты отправляются на прилавок. Иногда в другие регионы.

«То, что мы закупаем, мы не в состоянии продать в своем районе, ведь наше население сельское, они производят сами. Поэтому предлагаем другим сетям, комбинатам общественного питания, часть идет на переработку», – отмечает начальник отдела заготовок березинского филиала Белкоопсоюза Алла Черникова.

Государственные кооператоры готовы принимать все, что растет на огородах. Так, теперь баклажаны не везут из-за рубежа, а закупают у своих производителей. Как и фасоль, грецкие орехи, а поздним летом и арбузы. На такую отечественную продукцию большой спрос. Но вне конкуренции – дары леса.

«Конечно, ягода у нас идет больше всего. И, конечно, яблоко. Если есть возможность по сезону и погодные условия позволяют – грибы», – продолжает Надежда Красовская.

Каждый год потребительские сообщества закупают по 170 тысяч тонн домашних продуктов от белорусов. Часть идет на переработку – готовят детское питание, консервируют, засушивают. Делают и запасы на зиму, чтобы продавать в межсезонье.

«Мы имеем свое собственное овощехранилище с созданными условиями микроклимата для поддержания товарного качества, высокого качества, которое мы закладываем в межсезонный период. Есть возможность сдать излишки свои продукции и ноябре, и в декабре, и в январе, и в феврале. Мы работаем круглый год», – подчеркнула начальник управления заготовками Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

Популярны такие овощи и фрукты и за пределами страны. Главные любители белорусских продуктов с огорода – россияне.

По закупочной цене огородников не обижают. Самая выгодная культура – голубика, стоит шесть рублей за килограмм, это 180 рублей российских. А за кило картофеля белорус получит один рубль, или 30 российских.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сезон сбора урожая в стране традиционно открывают точки приема, а правительство расширяет линейку принимаемых видов продукции у населения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: Беларусь накрыла тропическая жара, в горах Казахстана выпал снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.08.2023
Mir24.TV Belarus
17.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика