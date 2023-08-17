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Как проводится закупка овощей и фруктов у населения в Беларуси?
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грецкие орехи, арбузы и фасоль – в Беларуси правительство расширяет линейку принимаемых видов продукции у населения. В сезон сбора урожая в стране традиционно открывают точки приема. Насколько популярен такой бизнес «с огорода» и можно ли на нем заработать, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
С ведрами голубики и мешками картофеля – сельчанка Наталья Лапо ходит в магазин со своими продуктами, чтобы сдать. Выращивает их сама или собирает в лесу. И занятие для души и дополнительный заработок.
Овощи и фрукты с грядок в точках приема ждут рано утром. Принимают по строгим стандартам.
«То, что мы закупаем, мы не в состоянии продать в своем районе, ведь наше население сельское, они производят сами. Поэтому предлагаем другим сетям, комбинатам общественного питания, часть идет на переработку», – отмечает начальник отдела заготовок березинского филиала Белкоопсоюза Алла Черникова.
Государственные кооператоры готовы принимать все, что растет на огородах. Так, теперь баклажаны не везут из-за рубежа, а закупают у своих производителей. Как и фасоль, грецкие орехи, а поздним летом и арбузы. На такую отечественную продукцию большой спрос. Но вне конкуренции – дары леса.
«Конечно, ягода у нас идет больше всего. И, конечно, яблоко. Если есть возможность по сезону и погодные условия позволяют – грибы», – продолжает Надежда Красовская.
Каждый год потребительские сообщества закупают по 170 тысяч тонн домашних продуктов от белорусов. Часть идет на переработку – готовят детское питание, консервируют, засушивают. Делают и запасы на зиму, чтобы продавать в межсезонье.
Популярны такие овощи и фрукты и за пределами страны. Главные любители белорусских продуктов с огорода – россияне.
По закупочной цене огородников не обижают. Самая выгодная культура – голубика, стоит шесть рублей за килограмм, это 180 рублей российских. А за кило картофеля белорус получит один рубль, или 30 российских.
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В сезон сбора урожая в стране традиционно открывают точки приема, а правительство расширяет линейку принимаемых видов продукции у населения.
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