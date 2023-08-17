Как проводится закупка овощей и фруктов у населения в Беларуси?

«То, что мы закупаем, мы не в состоянии продать в своем районе, ведь наше население сельское, они производят сами. Поэтому предлагаем другим сетям, комбинатам общественного питания, часть идет на переработку», – отмечает начальник отдела заготовок березинского филиала Белкоопсоюза Алла Черникова.

Государственные кооператоры готовы принимать все, что растет на огородах. Так, теперь баклажаны не везут из-за рубежа, а закупают у своих производителей. Как и фасоль, грецкие орехи, а поздним летом и арбузы. На такую отечественную продукцию большой спрос. Но вне конкуренции – дары леса.

«Конечно, ягода у нас идет больше всего. И, конечно, яблоко. Если есть возможность по сезону и погодные условия позволяют – грибы», – продолжает Надежда Красовская.

Каждый год потребительские сообщества закупают по 170 тысяч тонн домашних продуктов от белорусов. Часть идет на переработку – готовят детское питание, консервируют, засушивают. Делают и запасы на зиму, чтобы продавать в межсезонье.

«Мы имеем свое собственное овощехранилище с созданными условиями микроклимата для поддержания товарного качества, высокого качества, которое мы закладываем в межсезонный период. Есть возможность сдать излишки свои продукции и ноябре, и в декабре, и в январе, и в феврале. Мы работаем круглый год», – подчеркнула начальник управления заготовками Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

Популярны такие овощи и фрукты и за пределами страны. Главные любители белорусских продуктов с огорода – россияне.

По закупочной цене огородников не обижают. Самая выгодная культура – голубика, стоит шесть рублей за килограмм, это 180 рублей российских. А за кило картофеля белорус получит один рубль, или 30 российских.