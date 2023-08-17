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О чем пишут мировые СМИ: эвакуация города в Канаде и закрытие самого длинного туннеля в мире

17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Город Йеллоунайф в Канаде эвакуируют в связи с приближением лесного пожара. Огонь находится примерно в 17 км от границы города и может достичь ее уже к выходным 18-19 августа, сообщает France 24. Население Йеллоунайфа составляет 20 тысяч человек. С 17 августа начнутся эвакуационные рейсы, которые будут продолжаться, пока все жители не будут вывезены. Летом 2023 года на Северо-Западных территориях Канады сгорело более 2 млн га, и эта цифра будет расти, поскольку в данный момент в регионе действуют 236 лесных пожаров.

В Швейцарии закроют самый длинный железнодорожный туннель в мире. 57-километровый путь в регионе Тичино получил серьезные повреждения из-за аварии и нуждается в ремонте, сообщает The Guardian. Шестнадцать вагонов грузового состава сошли с рельсов и до сих пор остаются в туннеле, препятствуя движению. Эксперты заявили, что придется заменить около восьми километров пути и 20 тысяч бетонных шпал, для чего движение пассажирских поездов придется приостановить на месяцы. Восстановительные работы продлятся до конца 2023 года.

Казахстан подал заявку на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу 2026/27 годов. Решение по данному вопросу будет озвучено в сентябре, сообщает «Казахстанская правда». В таких соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте до 19 лет. Турнир предлагается организовать в двух городах: Астане и Шымкенте. В 2022/23 годах в Алматы уже успешно прошли матчи отборочного турнира чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.

В Беларуси осенью дадут старт новому сезону конкурса молодежных инициатив. Проекты, которые будут выбраны до конца 2023 года, реализуют уже в 2024 году, сообщает БелТА. Во втором сезоне проекта организаторам поступило 219 заявок. Из них 48 попали в финал, а 18 проектов получили финансирование от Министерства образования. Два проекта отдельно поддержал БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи). В настоящее время они находятся в стадии реализации.

Свыше 19 тысяч пар поженились в Кыргызстане за первые шесть месяцев 2023 года. Самой популярной датой во Дворце бракосочетаний Бишкека стало 23.03.23, сообщает «Вечерний Бишкек». В этот день прошли 62 церемонии бракосочетания. В Департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития также отметили, что в Кыргызстане стали меньше разводиться. За первое полугодие 2022 года брак расторгли 6 067 пар, за аналогичный период 2023 – 5 814.



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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют целый город с населением 20 тысяч человек. В Швейцарии из-за аварии закрыли длиннейший в мире железнодорожный туннель.
 
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