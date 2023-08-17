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О чем пишут мировые СМИ: эвакуация города в Канаде и закрытие самого длинного туннеля в мире
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Город Йеллоунайф в Канаде эвакуируют в связи с приближением лесного пожара. Огонь находится примерно в 17 км от границы города и может достичь ее уже к выходным 18-19 августа, сообщает
В Швейцарии закроют самый длинный железнодорожный туннель в мире. 57-километровый путь в регионе Тичино получил серьезные повреждения из-за аварии и нуждается в ремонте, сообщает
Казахстан подал заявку на проведение юношеского чемпионата Европы по футболу 2026/27 годов. Решение по данному вопросу будет озвучено в сентябре, сообщает
В Беларуси осенью дадут старт новому сезону конкурса молодежных инициатив. Проекты, которые будут выбраны до конца 2023 года, реализуют уже в 2024 году, сообщает
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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют целый город с населением 20 тысяч человек. В Швейцарии из-за аварии закрыли длиннейший в мире железнодорожный туннель.
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