Погода в СНГ: в горах восточного Казахстана выросли сугробы, Беларусь захватила 30-градусная жара

Беларусь

Жара под 30 и выше почти во всех городах Беларуси. В такой зной хорошо только на пляжах или в парках. Людей, которые по долгу службы находятся на улице, для безопасности и комфорта обеспечивают питьевой водой.

В офисах и на производстве могут корректировать дресс-код. Например, на заводах разрешают ходить в облегченной спецодежде. Также за работу в сильный зной компании могут ввести доплату, дополнительные перерывы или сократить рабочие часы.

Кыргызстан

Бишкек накрыла очередная волна жары – плюс 32 в столице Кыргызстана. И это не предел. А центральный регион страны погружается в осень. В Нарынской области дожди сбили зной.

Осадки пошли на пользу грибам. Вот такого гиганта весом более килограмма обнаружил житель Ак-Талинского района. И в других областях страны находят колонии грибов-гигантов. Сезон так называемой «тихой охоты» в Кыргызстане продлится до поздней осени.