|
Погода в СНГ: в горах восточного Казахстана выросли сугробы, Беларусь захватила 30-градусная жара
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за жары в Москве спасатели распространили экстренное предупреждение, сегодня в городе плюс 29, а завтра зной усилится. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Снег торопит события на востоке Казахстана. За день в горах выросли сугробы высотой около пяти сантиметров. Низкая температура с зимними осадками в августе не характерна даже для этого региона.
Беларусь
Жара под 30 и выше почти во всех городах Беларуси. В такой зной хорошо только на пляжах или в парках. Людей, которые по долгу службы находятся на улице, для безопасности и комфорта обеспечивают питьевой водой.
В офисах и на производстве могут корректировать дресс-код. Например, на заводах разрешают ходить в облегченной спецодежде. Также за работу в сильный зной компании могут ввести доплату, дополнительные перерывы или сократить рабочие часы.
Кыргызстан
Бишкек накрыла очередная волна жары – плюс 32 в столице Кыргызстана. И это не предел. А центральный регион страны погружается в осень. В Нарынской области дожди сбили зной.
Осадки пошли на пользу грибам. Вот такого гиганта весом более килограмма обнаружил житель Ак-Талинского района. И в других областях страны находят колонии грибов-гигантов. Сезон так называемой «тихой охоты» в Кыргызстане продлится до поздней осени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)