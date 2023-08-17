Лукашенко: Видение мироустройства у Беларуси и Китая полностью совпадает

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Беларуси и Китая схожие позиции на мировой арене. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу, сообщает «МИР 24».

«В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии. И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане опираемся на наших друзей. И прежде всего – Российскую Федерацию и Китай. Ваш визит в Беларусь очень важен для нашей Беларуси. Все наше сотрудничество, а оно очень значимое, ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои народы», – сказал Александр Лукашенко.