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Лукашенко: Видение мироустройства у Беларуси и Китая полностью совпадает
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Беларуси и Китая схожие позиции на мировой арене. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу, сообщает «МИР 24».
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