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Лукашенко: Военное сотрудничество Беларуси с Китаем не направлено против третьих стран
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь разделяет основные идеи по мироустройству с Китайской Народной Республикой. Об этом заявил президент
«Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира и развитие во всем мире. Целью моего визита в Беларусь является реализация важных договоренностей на уровне глав государств и дальнейшее укрепление двустороннего военного сотрудничества», – отметил Ли Шанфу.
Отношения Минска и Пекина имеют статус всестороннего стратегического партнерства. Военному сотрудничеству уделяется особое внимание, проходят совместные тренировки и маневры на территории обоих государств. Александр Лукашенко подчеркнул: такое взаимодействие не направлено против третьих стран, оно исключительно для защиты своего населения. В следующем году запланированы совместные учения на территории Беларуси.
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Белорусский президент на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что Минск разделяет основные идеи по мироустройству с Пекином.
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