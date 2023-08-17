Лукашенко: Военное сотрудничество Беларуси с Китаем не направлено против третьих стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь разделяет основные идеи по мироустройству с Китайской Народной Республикой. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу .

«К сожалению, не по нашей вине, мир сегодня абсолютно нестабилен. Проходят очень мощные турбулентные события в мире и нам приходится быть сильными. Потому что так сложилось, что силу всегда уважают. И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей, и прежде всего Российскую Федерацию и Китай», – заявил Лукашенко.

«Позвольте выразить искреннее и глубокое уважение за ваш высокий вклад в обеспечение мира и развитие во всем мире. Целью моего визита в Беларусь является реализация важных договоренностей на уровне глав государств и дальнейшее укрепление двустороннего военного сотрудничества», – отметил Ли Шанфу.

Отношения Минска и Пекина имеют статус всестороннего стратегического партнерства. Военному сотрудничеству уделяется особое внимание, проходят совместные тренировки и маневры на территории обоих государств. Александр Лукашенко подчеркнул: такое взаимодействие не направлено против третьих стран, оно исключительно для защиты своего населения. В следующем году запланированы совместные учения на территории Беларуси.

