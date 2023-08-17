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Школьные базары открылись в Беларуси
17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали работу школьные базары. Более 700 моделей ученической формы, канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь – почти все отечественного производства. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с родителями первоклассников и узнала, во сколько обойдется школьный гардероб.
«Самое важное, это транспортиры, линейки, угольники. Ну вообще, полоски самое главное для меня лично, чтобы правильно писать буквы я умела, и все было нормально и красиво», – рассказывает школьница.
А мама первоклассника Николая выбирает сыну идеальную форму. Чтобы ткань дышала, но не мялась. И модель была без сложных замков и петель.
«Одежда, которая относится к школьной форме, она практически на 100 процентов представлена отечественными предприятиями. Потому что каждый родитель хочет выбрать для своего ребенка комфортную, дышащую, прочную одежду», – отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
На школьных базарах – пик продаж. На выбор 700 тысяч изделий от белорусских производителей. От ботинок и галстуков до костюма-тройки и рюкзаков. Классический дресс-код дополняют модными элементами.
«Либо накладными карманами, либо какими-то отдельными складками. Складка-плисе, если это юбка, широкая складка. Может быть какими-то декоративными пуговицами, молниями. Вот это украшает изделие», – пояснила товаровед Анастасия Мурач.
Только в Минске в этом году пойдут в первый класс почти 24 тысячи детей. Собирать портфели будущим ученикам помогают волонтеры. Акцию проводит Белорусский союз женщин. Их подопечные – малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети-сироты.
В этом году одежда для школьника вместе с рюкзаком и обувью стоит в среднем 450 белорусских рублей, это 13 с половиной тысяч российских. Девочек собрать дороже – больше товарных позиций. А на канцелярию уйдет в среднем 60 белорусских, или 1800 российских рублей.
Школьные базары
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На школьных ярмарках – пик продаж. На выбор 700 тысяч изделий от белорусских производителей.
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