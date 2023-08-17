Школьные базары открылись в Беларуси

«Одежда, которая относится к школьной форме, она практически на 100 процентов представлена отечественными предприятиями. Потому что каждый родитель хочет выбрать для своего ребенка комфортную, дышащую, прочную одежду», – отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

На школьных базарах – пик продаж. На выбор 700 тысяч изделий от белорусских производителей. От ботинок и галстуков до костюма-тройки и рюкзаков. Классический дресс-код дополняют модными элементами.

«Либо накладными карманами, либо какими-то отдельными складками. Складка-плисе, если это юбка, широкая складка. Может быть какими-то декоративными пуговицами, молниями. Вот это украшает изделие», – пояснила товаровед Анастасия Мурач.

Только в Минске в этом году пойдут в первый класс почти 24 тысячи детей. Собирать портфели будущим ученикам помогают волонтеры. Акцию проводит Белорусский союз женщин. Их подопечные – малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети-сироты.

«Я всегда помогаю детям, потому что это моя работа. Я сама педагог, поэтому знаю, что многие дети в этом нуждаются. И я вот тоже шла мимо и купила альбомы, краски. Знаю, чем дети любят заниматься, рисовать, лепить. И всегда этого много уходит», – поделилась представитель Белорусского союза женщин Ольга Верчук.

В этом году одежда для школьника вместе с рюкзаком и обувью стоит в среднем 450 белорусских рублей, это 13 с половиной тысяч российских. Девочек собрать дороже – больше товарных позиций. А на канцелярию уйдет в среднем 60 белорусских, или 1800 российских рублей.