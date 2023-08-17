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Школьные базары открылись в Беларуси

17.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали работу школьные базары. Более 700 моделей ученической формы, канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь – почти все отечественного производства. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с родителями первоклассников и узнала, во сколько обойдется школьный гардероб.

Ручки, обложки, тетради и фломастеры Диана выбирает сама. Обращает внимание на яркие экземпляры, чтобы учиться было веселее. В этом году список школьных принадлежностей длиннее. Девочка пойдет в третий класс.

«Самое важное, это транспортиры, линейки, угольники. Ну вообще, полоски самое главное для меня лично, чтобы правильно писать буквы я умела, и все было нормально и красиво», – рассказывает школьница.

А мама первоклассника Николая выбирает сыну идеальную форму. Чтобы ткань дышала, но не мялась. И модель была без сложных замков и петель.

«Мы смотрим стандартно, чтобы было удобно. И брючки, которые будут в первом классе удобнывми, можно даже подобрать то, что на шнурочках и на резинке, и рубашку беленькую, и даже ту же обманку, которая с тем же элементом было бы удобно одевать», – рассказывает мама первоклассника Ольга Павловская.

В Беларуси единой формы нет. Каждая школа выбирает один обязательный элемент. Например, бордовый галстук, синяя бабочка или серая жилетка. На заказ их делать не обязательно, все есть в магазинах.

«Одежда, которая относится к школьной форме, она практически на 100 процентов представлена отечественными предприятиями. Потому что каждый родитель хочет выбрать для своего ребенка комфортную, дышащую, прочную одежду», – отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

На школьных базарах – пик продаж. На выбор 700 тысяч изделий от белорусских производителей. От ботинок и галстуков до костюма-тройки и рюкзаков. Классический дресс-код дополняют модными элементами.

«Либо накладными карманами, либо какими-то отдельными складками. Складка-плисе, если это юбка, широкая складка. Может быть какими-то декоративными пуговицами, молниями. Вот это украшает изделие», – пояснила товаровед Анастасия Мурач.

Только в Минске в этом году пойдут в первый класс почти 24 тысячи детей. Собирать портфели будущим ученикам помогают волонтеры. Акцию проводит Белорусский союз женщин. Их подопечные – малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети-сироты.

«Я всегда помогаю детям, потому что это моя работа. Я сама педагог, поэтому знаю, что многие дети в этом нуждаются. И я вот тоже шла мимо и купила альбомы, краски. Знаю, чем дети любят заниматься, рисовать, лепить. И всегда этого много уходит», – поделилась представитель Белорусского союза женщин Ольга Верчук.

В этом году одежда для школьника вместе с рюкзаком и обувью стоит в среднем 450 белорусских рублей, это 13 с половиной тысяч российских. Девочек собрать дороже – больше товарных позиций. А на канцелярию уйдет в среднем 60 белорусских, или 1800 российских рублей.

Школьные базары будут работать до середины сентября.



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Теги: Минск
 
 
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На школьных ярмарках – пик продаж. На выбор 700 тысяч изделий от белорусских производителей.
 
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