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О чем пишут мировые СМИ: эвакуация с Тенерифе и развод Бритни Спирс

18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более трех тысяч человек эвакуировали на испанском острове Тенерифе из-за лесных пожаров. Местные власти заявили, что огонь вышел из-под контроля, сообщает CNN. Пожар признали «самым сложным» на Канарских островах за последние 40 лет. Огонь охватил около 2600 га, для борьбы с ним привлекли более 370 пожарных и 17 самолетов. В минувшие дни на Тенерифе стояла аномальная для этого времени года жара. Температура достигала 30 градусов Цельсия.

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В Казахстане увеличится размер государственных стипендий. С сентября увеличатся выплаты студентам, магистрантам и докторантам, сообщает «Казахстанская правда». Студентам бакалавриата стипендии повысили на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам ТиПО (техническое и профессиональное образование и тренинг) на 50%. Кроме того, заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

В Кыргызстане создадут автоматизированную систему учета музейных предметов и коллекций. Конкурс на реализацию проекта объявило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, сообщает 24.kg. Так, планируется разработать систему ведения электронной базы данных исторических источников и ценностей, музейных предметов и коллекций Государственного каталога музейного фонда. На реализацию проекта намерены потратить более 3 млн сомов (более 3 млн рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Лесные пожары на Тенерифе признали самыми сложными за последние 40 лет. Бывший муж Бритни Спирс впервые прокомментировал развод.
 
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