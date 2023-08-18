О чем пишут мировые СМИ: эвакуация с Тенерифе и развод Бритни Спирс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более трех тысяч человек эвакуировали на испанском острове Тенерифе из-за лесных пожаров. Местные власти заявили, что огонь вышел из-под контроля, сообщает CNN . Пожар признали «самым сложным» на Канарских островах за последние 40 лет. Огонь охватил около 2600 га, для борьбы с ним привлекли более 370 пожарных и 17 самолетов. В минувшие дни на Тенерифе стояла аномальная для этого времени года жара. Температура достигала 30 градусов Цельсия.

Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари впервые прокомментировал развод с певицей. Актер опубликовал пост в социальных сетях, где заявил, что «после шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие», сообщает The Daily Mail . В тексте также сказано, что бывшие супруги продолжают испытывать друг к другу любовь и уважение. Между тем инсайдеры утверждают, что поводом для расставания стала измена со стороны Бритни. Кроме того, Спирс несколько раз бросалась на мужа с кулаками и хранила в доме ножи для защиты от неизвестных врагов.

В Казахстане увеличится размер государственных стипендий. С сентября увеличатся выплаты студентам, магистрантам и докторантам, сообщает «Казахстанская правда» . Студентам бакалавриата стипендии повысили на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, студентам ТиПО (техническое и профессиональное образование и тренинг) на 50%. Кроме того, заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

В Кыргызстане создадут автоматизированную систему учета музейных предметов и коллекций. Конкурс на реализацию проекта объявило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, сообщает 24.kg . Так, планируется разработать систему ведения электронной базы данных исторических источников и ценностей, музейных предметов и коллекций Государственного каталога музейного фонда. На реализацию проекта намерены потратить более 3 млн сомов (более 3 млн рублей).