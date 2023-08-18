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О чем пишут мировые СМИ: эвакуация с Тенерифе и развод Бритни Спирс
18.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более трех тысяч человек эвакуировали на испанском острове Тенерифе из-за лесных пожаров. Местные власти заявили, что огонь вышел из-под контроля, сообщает
Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари впервые прокомментировал развод с певицей. Актер опубликовал пост в социальных сетях, где заявил, что «после шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие», сообщает
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Лесные пожары на Тенерифе признали самыми сложными за последние 40 лет. Бывший муж Бритни Спирс впервые прокомментировал развод.
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